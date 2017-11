El emotivo y doloroso mensaje de un padre que tiene un hijo con autismo

Aunque cada vez más se habla del autismo y la sociedad ha tomado conciencia del mismo, lo cierto es que hay situaciones que parece demostrarnos que aún queda mucho por trabajar en ese sentido. Y es que ahora hemos conocido una historia que viene a dejar patente la cantidad de prejuicios que aún sigue existiendo en torno a ese trastorno neurobiológico del desarrollo.

Nos estamos refiriendo a la historia de una familia en la que el niño es autista y que, por eso, está siendo marginado en su círculo más cercano. Dolorido por esa circunstancia el padre del menor ha decidido quejarse de manera pública.

¿Dónde ha sucedido?

En Inglaterra es donde ha tenido la historia que ahora nos ocupa. Más en concreto el escenario de la misma ha sido la ciudad de Newcastle, que es donde viven los protagonistas.

Los protagonistas de la historia

Dos son fundamentalmente las personas que ahora han pasado a copar no solo las redes sociales sino también los medios de comunicación en todo el mundo:

Reilly , es un niño de 6 años que tiene autismo . Esta circunstancia ha propiciado que, en distintas ocasiones, se le deje de lado por las personas de su entorno ocasionándole un gran dolor a sus progenitores.

, es un . Esta circunstancia ha propiciado que, en distintas ocasiones, se le deje de lado por las personas de su entorno ocasionándole un gran dolor a sus progenitores. El padre de Reilly , Shane, que, cansado de tener que soportar la discriminación que sufre su pequeño, no ha dudado en lanzar un mensaje en las redes sociales. Mensaje fruto del dolor, de la rabia y de la indignación que ha cautivado a la Red.

El origen de la situación

Seis años atrás, la edad que tiene el pequeño, es cuando comienza esta historia. Un menor al que le fue diagnosticado autismo, que, como todos sabemos, es un trastorno que se suele detectar en los tres primeros años de vida.

Quienes lo poseen se identifican por contar con síntomas tales como patrones repetitivos de comportamiento, deficiencias en la comunicación o en la interacción social…Sin embargo, esto último parece ser que no le sucede a Reilly, ya que, de un tiempo para acá, se ha vuelto mucho más afectuoso y disfruta compartiendo tiempo con otros niños.

El doloroso y emotivo mensaje del padre

Todas las personas del círculo de esta familia que ahora estamos conociendo saben perfectamente del trastorno del menor. Sin embargo, parece que, a pesar de conocerlo desde que vino al mundo y de saber cómo es, tienen prejuicios o ciertas ideas que les llevan a rechazarlo. En concreto, lo que sucede es que el círculo de amigos de los padres, que también tienen hijos de edades similares a Reilly, jamás tienen en cuenta a este. Es decir, cuando organizan fiestas infantiles o celebraciones de cumpleaños nunca apuestan por invitarlo.

Una situación esta que, desde hace tiempo, viene hiriendo no solo al menor sino también a sus progenitores. Hasta tal punto de dolor e indignación ha llegado el padre que este no ha dudado en lanzar un mensaje vía redes sociales, concretamente en Facebook:

“Esto me ha estado rondando desde hace un tiempo así que aquí va, te puede gustar o no: mi hijo Reilly tiene autismo, no jodida lepra. Tiene 6 años y mis supuestos amigos que tienen hijos también cuentan con fiestas infantiles. Ninguno le ha invitado, ninguno. ¿Tienes una idea de lo doloroso que es esto?”.

Su comentario sobre el autismo y su caso personal se vuelve viral

El citado mensaje directo y claro del padre fue compartido, a su vez, por su propia esposa en la página de Twitter que tienen bajo el nombre “Life of Reilly”. La subió añadiendo que “el mensaje de mi marido a sus compañeros me rompe el corazón” y que “duele que sean amigos de toda la vida”.

Desde ese momento, el comentario paterno se ha vuelto viral. Así, no solo se ha compartido en más de 3.500 ocasiones sino que ha recibido más de 8.800 “me gusta”. Y eso sin pasar por alto los 900 mensajes de apoyo, entre los que podemos destacar algunos como estos:

“¡Qué suerte tener un padre como ese!”.

“Las personas que rechazan un niño por una discapacidad no vale la pena tenerlas en la vida. Reilly es muy especial”.

“No son verdaderos amigos. Hemos pasado exactamente por lo mismo y os entendemos a la perfección”.

“Acabo de leer esto y me ha roto el corazón. Reilly es un rayo de sol en toda esta historia”.

“Un padre fabuloso ha dicho lo que tenía que decir. Triste que haya tenido que hacerlo, pero es para estar muy orgulloso de él”.

“Reilly tiene la suerte de contar con unos padres tan apasionados”.

