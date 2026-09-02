El vídeo que convirtió al ‘sheriff de Magaluf’ en viral con 13 millones de reproducciones y que ahora lo quiere hacer desaparecer

Miguel Sánchez, el vigilante de seguridad conocido popularmente como el sheriff de Magaluf, está cansado de que un vídeo grabado hace años durante una intervención en un hotel de Magaluf, Mallorca, continúe circulando por internet y las redes sociales. La grabación, realizada por un joven turista inglés, se convirtió en un fenómeno viral y acumula alrededor de 13 millones de visualizaciones.

Para Miguel, aquella escena que comenzó como una actuación más durante una noche de trabajo se ha convertido con el paso del tiempo en un problema que, según asegura, le perjudica personal y profesionalmente. Por ello, lleva años intentando que el joven que realizó la grabación borre el vídeo y se pierda el rastro de las imágenes en las redes sociales.

La historia comenzó durante una noche de fiesta en Magaluf, cuando Miguel acudió a una habitación de un hotel después de que varios huéspedes se quejaran reiteradamente por el ruido. Al entrar, el vigilante comprobó que en el interior había siete jóvenes.

Uno de ellos decidió sacar el teléfono móvil y grabar la intervención. Las imágenes muestran a Miguel mientras reprende a los turistas por el ruido que estaban provocando durante la madrugada y les recuerda que varias familias, algunas con niños, habían llamado a recepción para quejarse.

Con aplausos irónicos y hablando en inglés, el vigilante les recrimina la situación. «¡Perfecto, muy bien, my friends!», se le escucha decir mientras hace referencia a las seis y las siete de la mañana: «Six in the morning, seven in the morning…». En la grabación también se escucha cómo alguno de los jóvenes responde con un tímido «sorry», mientras Miguel continúa con su reprimenda y les advierte de que al día siguiente tendrán que dar explicaciones ante la dirección del hotel.

Lo que los jóvenes pudieron considerar inicialmente una simple grabación de una noche de fiesta terminó convirtiéndose en un vídeo viral. La publicación comenzó a difundirse por TikTok y otras redes sociales, acumulando millones de reproducciones y convirtiendo al vigilante en una figura reconocible para miles de usuarios.

El apodo de sheriff de Magaluf terminó acompañando a Miguel en internet y la escena pasó a formar parte de los vídeos virales relacionados con la zona turística mallorquina. Sin embargo, detrás de las risas y los comentarios que generó la grabación existe otra realidad para su protagonista. Miguel lleva años intentando que el vídeo desaparezca de internet y reclama que el joven que lo grabó deje de difundirlo.

El principal problema, según explica el propio vigilante, es que la grabación no se ha quedado en una única publicación. Los vídeos virales pueden ser descargados, compartidos, republicados y difundidos en distintas plataformas, lo que hace especialmente complicado conseguir que una imagen desaparezca por completo de la red.

Por eso, su batalla no se limita únicamente a conseguir que se retire la publicación original. Miguel quiere también reducir el rastro digital que aquella grabación ha dejado durante años. El caso plantea además una cuestión cada vez más relevante: el denominado derecho al olvido. En España y en el ámbito europeo, la normativa de protección de datos contempla determinadas posibilidades para solicitar que información personal deje de aparecer asociada a una persona en los resultados de los buscadores cuando concurren determinadas circunstancias.

Pero el derecho al olvido no implica automáticamente que cualquier vídeo o fotografía tenga que ser eliminado de internet. Existen diferentes derechos e intereses que deben ponderarse, entre ellos la libertad de expresión y de información, además de las circunstancias concretas de cada caso.

También hay que distinguir entre desindexar un contenido de los resultados de un buscador y eliminar el contenido original de una red social o de una página web. Son procedimientos diferentes y no siempre tienen el mismo resultado.

En el caso de Miguel Sánchez, su reivindicación es clara: quiere dejar atrás una grabación que, años después de hacerse viral, continúa asociada a su nombre y a su imagen. El vigilante considera que los 13 millones de visualizaciones alcanzados por el vídeo han hecho que el episodio tenga una dimensión muy superior a la que tuvo originalmente aquella intervención en un hotel de Magaluf.

La paradoja es que Miguel no buscó la fama en internet. Simplemente estaba desempeñando su trabajo y tratando de que unos huéspedes respetaran el descanso del resto de personas alojadas en el establecimiento. Fue la cámara de un teléfono móvil y la posterior difusión en redes sociales la que convirtió aquella intervención en un fenómeno viral.