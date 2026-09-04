Varapalo judicial al gobierno menorquín de izquierdas en Ciutadella: los coches volverán a su plaza mayor, que dejará de ser exclusivamente peatonal a mediados del presente mes de septiembre.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 del Tribunal de Instancia de Palma ha desestimado el recurso de revisión interpuesto por el Ayuntamiento de Ciutadella contra el decreto de 7 de julio de 2026 y ha confirmado la ejecución provisional de las medidas cautelares que obligan a devolver la plaza des Born a la situación anterior a julio de 2025.

La decisión judicial que supondrá eliminar el espacio peatonal, recuperar los 130 aparcamientos, las anteriores zonas de carga y descarga y retirar las terrazas autorizadas en la plaza.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno por parte del gobierno de este municipio de 32.000 habitantes formado por la coalición de PSOE, PSM y Endavant que dirige Maria José Bagur (PSM) como alcaldesa.

El TSJB ha estimado la medida cautelar solicitada por un grupo de empresarios que adujo que la medida se había adoptado en un proceso administrativo irregular y sin adoptar las medidas adecuadas, al ser la plaza des Born espacio catalogado de interés general y patrimonial.

La Asociación de Restauración de CAEB estimaba el verano pasado que el impacto en los bares y restaurantes debido a la peatonalización de la plaza des Born y el traslado de la parada de autobús de la plaza dels Pins se cifraba en unas caídas de la facturación del 30 al 70%.

El cumplimiento de la resolución conllevará volver a habilitar los aparcamientos de la plaza des Born que se habían destinado a los peatones.

Estas plazas serán de libre disposición y no tendrán un horario regulado, ya que la Ordenanza de tráfico vigente no contempla en este espacio ni una zona de estacionamiento regulado ni una zona verde.

También se recuperarán las zonas de carga y descarga que existían anteriormente, situadas junto a la entrada de la calle Major des Born y delante del edificio de Correos.

En cuanto a las terrazas de los establecimientos de restauración, las licencias de ocupación de la vía pública deberán ser revocadas en cumplimiento del mandato judicial. Estas terrazas no podrán volver a autorizarse mientras no se modifique la ordenanza correspondiente, ya que la normativa actual no contempla su instalación sobre las aceras.

Según los denunciantes, la prohibición del acceso rodado a la mayor parte de la plaza del Born, la eliminación de las plazas de aparcamiento, el traslado de la parada de autobús y la disposición en la calzada de una serie de elementos de mobiliario urbano que atentarían contra la consideración de la propia plaza como bien de interés cultural.

En estos momentos, además, el tribunal contencioso-administrativo todavía no ha resuelto el fondo de la cuestión, es decir, si existe o no el título habilitante para llevar a cabo esta reordenación. El equipo de gobierno considera que este título sí existe y recuerda que la recuperación de la plaza des Born peatonal ya estaba prevista en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Ciutadella (PEPCHA).

Durante todo el proceso de negociación, el Ayuntamiento asegura que ha mantenido el silencio solicitado por los demandantes y ha actuado con lealtad y respeto a la confidencialidad de las conversaciones. Sin embargo, según el gobierno municipal, los demandantes no han querido comparecer públicamente ni acceder a mantener ninguna reunión directa con los representantes municipales, sin facilitar la celebración de encuentros que permitieran acercar posiciones.

Han sido, por tanto, los tribunales los que han puesto las cosas en su sitio, fallando en contra del gobierno municipal.