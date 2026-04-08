Los turismofóbicos se pasan a la culturafobia: protestarán ante la feria Art Cologne de Palma

La plataforma turismofóbica Menys Turisme, Més Vida realizará este jueves una protesta a las 19.00 horas ante el Palacio de Congresos de Palma contra la feria de arte Art Cologne, que se inaugurará ese día, al considerar que el evento supone una elitización y contribuye a la masificación turística de la isla.

Según ha criticado este colectivo en un comunicado, la información y promoción de la feria está en inglés y algunos accesos, como el de la inauguración el día 9 de abril, están dirigidos únicamente a público VIP y cuentan con entradas de hasta 70 euros, lo que consideran que limita el acceso a la feria a los locales.

La acción del jueves pretende mostrar «la tristeza de la Mallorca que está de luto por la eliminación cultural de sus habitantes, convirtiéndola en un lugar solo apto para turistas y falsos habitantes». Por último, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha censurado que los políticos no estén defendiendo el acceso a la vivienda.

La feria Art Cologne Palma Mallorca es el resultado de una estrecha colaboración entre el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, que han identificado el arte contemporáneo como un elemento clave para la transformación del modelo turístico. Reúne a 88 galerías de una veintena de países y se celebrará del 9 al 12 de abril en el Palacio de Congresos

Durante la presentación, hace unos días, se destacó que Art Cologne Palma Mallorca no es solo un evento para coleccionistas, sino una apuesta estratégica por atraer a un visitante con alto poder adquisitivo e inquietudes culturales fuera de la temporada alta.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, puso de relieve que esta feria «sitúa a Baleares en la primera línea del circuito artístico mundial» y ha destacado el compromiso del Ejecutivo con el binomio cultura-turismo. «Con Art Cologne Palma Mallorca, Mallorca no solo exporta talento, sino que se convierte en un punto de encuentro internacional donde convergen las galerías más prestigiosas del mundo y nuestro sólido ecosistema artístico local», afirmó.

Por su parte, el alcalde Jaime Martínez resaltó el papel de Palma como ciudad de museos y galerías. «Sin duda, la organización de Art Cologne Palma Mallorca supone un paso más en este camino hacia la excelencia que nuestra ciudad y el conjunto de la isla están protagonizando, desde la convicción de que el arte y la cultura son dos poderosos motores de transformación de la sociedad».

Finalmente, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, puso en valor el impacto del evento para toda la isla de Mallorca y aseguró que «la feria Art Cologne Palma no solo incrementará la proyección internacional de la cultura de nuestra isla, sino que también contribuirá a la dinamización económica y turística. Porque esta feria atraerá a un público altamente especializado, generando un impacto positivo en sectores estratégicos como la hostelería, el comercio y los servicios. En definitiva, esta feria refuerza la proyección cultural de Mallorca y contribuye al impulso de un turismo cultural de calidad».