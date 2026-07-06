Tres años de gestión municipal para transformar Palma

Palma está consolidando un cambio tangible. Una transformación impulsada por las políticas del alcalde de la ciudad, Jaime Martínez Llabrés, que ponen al palmesano en el centro. Una estrategia que pasa por reclamar la modificación de la Ley de Capitalidad, por incrementar los efectivos de la policía y los bomberos, por renovar la flota de la EMT e impulsar BiciPalma y por mejorar los servicios de Emaya.

Con la reforma de la Ley de Capitalidad, se busca fortalecer la autonomía municipal y actualizar competencias, para lograr una gestión más ágil, eficiente y cercana. Una modificación que dotará a Cort de mayores capacidades para afrontar los retos presentes y venideros y permitirá construir una Palma más moderna y sostenible. Así, la ciudad dispondrá de un financiamiento más justo, adaptado a la realidad actual, ya que pasará de 30 a 60 millones de euros anuales. Un incremento imprescindible para seguir mejorando los servicios y las infraestructuras.

En materia de limpieza, sólo durante el 2025, se destinaron más de 11 millones de euros a actuaciones de recogida de residuos y mejora de la limpieza. Una inversión que se traduce en más medios, más personal y más presencia en la calle. Emaya ha incorporado 35 vehículos nuevos y maquinaria especializada: nuevas barredoras, baldeadoras, fregadoras y camiones de recogida.

Se ha reforzado el programa Palma a Punt. Un plan extraordinario e integral de choque en todos los barrios de la ciudad, que ha permitido reforzar el baldeo, la retirada de grafitis, el desbroce y la recogida de trastos. Un programa que no sustituye los servicios ordinarios, sino que los complementa.

En el ámbito de la seguridad, la prioridad de Jaime Martínez Llabrés ha sido garantizar que la capital balear cuente con los recursos suficientes. Por ello, en estos tres años se ha destinado el presupuesto más grande de la historia de Cort a seguridad ciudadana, para reforzar efectivos, modernizar medios y construir un modelo más cercano y eficaz.

En este sentido, hace unas semanas se incorporaron 55 nuevos policías y recientemente han comenzado las prácticas 32 nuevos agentes, a los que se sumarán 138 más durante este junio. Asimismo, se prevén dos convocatorias más, una este 2026 y otra el año que viene, de 50 plazas cada una. De esta forma, a finales de 2027 habrá 325 nuevos policías patrullando la ciudad.

Pero el Ayuntamiento también ha mejorado el Cuerpo de Bomberos. Se han incorporado tres oficiales, tres suboficiales, dos sargentos, cinco cabos y 20 bomberos. Además, se ha reconocido la carrera profesional, una reclamación histórica y un compromiso de Jaime Martínez Llabrés con el Cuerpo. Para este año se convocarán 12 nuevas plazas.

Al mismo tiempo, Cort ha puesto en marcha la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, en vigor desde junio de 2025. Una normativa que ha dotado a la ciudad de más capacidad para actuar frente a la venta ambulante ilegal, el mal uso de los patinetes (VMP), la ocupación irregular del espacio público y otras conductas incívicas que afectan a la convivencia. En un año se han levantado cerca de 7.000 actas de sanción.

Por lo que se refiere a movilidad, el Ayuntamiento de Palma ha iniciado la renovación de la flota de la EMT, con el objetivo de migrar hacia vehículos eléctricos. Así, la empresa municipal ha adquirido 113 autobuses con un presupuesto máximo de 98 millones de euros. De estos, 23 ya están en las cocheras de la EMT y han comenzado a prestar servicio.

Como parte de la estrategia de la EMT para lograr una movilidad 100% eléctrica, se construirá un nuevo y moderno Centro de Operaciones ECO/EMT. Dicho centro se ubicará en un solar de 29.325 m² en el polígono de Son Rossinyol. La cubierta superior contará con 4.000 paneles solares y dispondrá de 108 puntos de recarga.

Y siguiendo con las inversiones en movilidad, el Consistorio palmesano sigue impulsando el servicio de BiciPalma, que actualmente cuenta con una red de 101 estaciones y una flota de 1.080 bicicletas. Se están desarrollando las fases III y IV de ampliación del servicio hacia zonas estratégicas, como el Paseo Marítimo y la Platja de Palma. De esta forma, se llegará a las 125 estaciones distribuidas por toda la ciudad y a una flota de 1.310 bicicletas.

Tres años de gestión, inversiones y proyectos que han definido el camino a seguir para transformar la capital balear. Palma es ahora una ciudad diferente, con infraestructuras más modernas, más servicios, más limpia y segura. Donde la mejora de la calidad de vida de los palmesanos es la prioridad del alcalde, Jaime Martínez Llabrés, y de su equipo de gobierno.