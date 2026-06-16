Tráfico: todo está aún por hacer

El Consell de Mallorca ha registrado en el Parlament la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en la isla, dando inicio así a una tramitación que tanto el PP como el PSIB han solicitado que sea por el procedimiento de urgencia. Y menos mal que así sea, aunque las discrepancias sobre su alcance no van a ser fáciles de solucionar.

Tomada esta primera decisión, cabe esperar que esta medida alcance toda la profundidad que requiere un problema que, de no acertar en las decisiones, puede acabar colapsando no ya la red viaria, sino una isla entera que precisa un sistema adecuado para una supervivencia ordenada y de calidad. No son cosas fáciles de lograr. Pero existe ya el convencimiento de que ha llegado el momento. Estamos ante uno de los trabajos más decisivos y, a partir de ahí, que Dios reparta suerte y se alcance la mejor solución.

MARTES: UTILIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES. El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso del Consell de Mallorca presentado en reclamación de que se pueda suprimir de manera definitiva el carril bus-VAO de Palma en la autopista Ma-19, suspendido desde 2024 por diversas obras, por lo que, una vez acabadas, se tendría que volver a habilitar, si la justicia no decide lo contrario. Este recurso se presentó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronunciara a favor de la permanencia del carril, dado que la seguridad es competencia de la DGT, aunque el mantenimiento y mejora de las vías es competencia del Consell. Y ahí radica la diferencia que ha dado pie a un bonito conflicto.

¿Le importa a la DGT la seguridad de todas y cada una de las vías de Mallorca, muchas de las cuales son realmente peligrosas? No parece. Más bien lo contrario, ya que de ser así hubiera denunciado ante las competencias del Consell una serie de vías intransitables. Y esto no ha ocurrido. Lo que más bien ha sucedido es que el carril bus VAO fue implantado por el anterior gobierno del Consell y ahora se ha recurrido a la DGT, que recurrió a su vez al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar el cambio. O sea, la utilización de la DGT por parte del Consell de Mallorca con mandato en la anterior legislatura. Como en tantos otros asuntos, faltan, por tanto, actitudes claras.

MIÉRCOLES: EL FAROLILLO INÚTIL. La DGT, ahora que nos referimos a ella, no suele andar muy fina en sus decisiones, verbigracia la llamada bicicleta de cuatro ruedas que no precisa carné de conducir ni conocimiento alguno en materia de tráfico y entorpece las carreteras, esto entre otras lindezas que no tienen explicación. Pues ahora aquí, en Baleares, alguien se ha propuesto ahora denunciar la utilización de un artefacto llamado baliza V16 que, cabe convenir, ha sido implantado por la DGT, haciendo gastar a millones de automovilistas un requisito que, cabe convenir, no sirve para nada y ni siquiera, contrariamente a la Unión Europea, es obligatorio en España. Ya sabemos que la iniciativa no obtendrá ninguna respuesta ni van a hacerle caso, pero parece ser que es un primer intento de pensar que nos han tomado el pelo.