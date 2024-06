Toni Amor: «En el fútbol todo son ciclos y el nuestro se acabó»

Toni Amor, segundo entrenador del Mallorca con Javier Aguirre, asegura en una entrevista concedida a OKBALEARES que la falta de eficacia ha sido el problema que más les ha lastrado esta temporada y que con un poco más de acierto «hubiéramos acabado entre el 8 y el 12». Amor, que finaliza su segunda etapa en el club, afirma que la Copa del Rey les exprimió y que ese esfuerzo lo pagaron en la recta final: «Nos quedamos sin energía». El mallorquín continuará junto a Javier Aguirre allá donde vaya el mexicano. «En el fútbol todo son ciclos y el nuestro en el Mallorca se acabó», apunta.

PREGUNTA.-¿No cree que pese a la marcha de Aguirre usted podría haber continuado en el Mallorca?

RESPUESTA.-Yo pienso que el club sí me ha valorado, pero lo lógico era que si Javier acababa su etapa aquí, yo también lo hiciera. Era lo más ético y también lo más sano de cara al próximo técnico que venga para que pueda llegar con su gente.

P.-¿Va a continuar con Javier o cree que ha llegado el momento de volar por libre?

R.-Si Javier cuenta conmigo yo seguiré con él. Le estoy muy agradecido porque me rescató para el fútbol profesional tras mi experiencia en Arabia y siempre que él quiera yo estaré a su lado.

P.-¿Cuándo empezaron a sospechar que no iban a continuar?

R.-No sabría decírselo, pero le aseguro que en la recta final la renovación me importaba cero porque estaba 100% involucrado en la salvación del equipo. Era muy poco relevante saber si seguíamos o no, si el equipo acababa bajando a Segunda División.

P.-¿Entiende la decisión?

R.-Sí. Esto son ciclos y en el fútbol sucede continuamente. A veces se alargan más, a veces se alargan menos. Nunca se sabrá si hubiera sido positivo para las dos partes continuar.

P.-En esta temporada tan accidentada, ¿cuál ha sido el momento clave?

R.-Ha habido muchos, pero lo que creo que nos ha faltado sobre todo ha sido fortuna en los últimos metros. Ha habido partidos que deberíamos haber ganado y eso nos habría permitido sumar más puntos y llegar más liberados a la recta final. Ganar te da confianza y eso nos ha faltado. Hemos generado más ocasiones de gol que el año pasado, pero esa ausencia de acierto en momentos clave nos ha lastrado. De haberlo tenido habríamos acabado tranquilamente entre el octavo y el duodécimo puesto.

P.-¿La Copa fue una alegría o un lastre?

R.-Fue algo increíble, pero nos exprimió mucho a nivel mental y físico. Sin haber jugado tantos partidos de Copa seguramente también nos habríamos salvado antes, pero seguro que si al principio de la Liga nos preguntan si nos va bien quedar el 15º con 40 puntos y llegar a la final de Copa, todos habríamos firmado. Yo creo que ha sido un éxito.

P.-¿Qué partido marcó que el equipo tuviera al final problemas clasificatorios?

R.-El de Vallecas ante el Rayo. Veníamos de empatar ante el Barcelona y esa victoria que teníamos en la mano y que se nos fue por un penalti en el descuento nos hubiera permitido dispararnos, porque además luego jugábamos en casa.

P.-¿Qué lesión hizo más daño?

R.-Todas. Raíllo es para nosotros insustituible, aunque por fortuna pudimos incorporar enseguida a Nastasic, que llegó muy bien de forma y pudo jugar de inmediato. La de Muriqi fue también muy dolorosa porque coincidió con partidos en casa ante equipos de nuestra Liga y Maffeo era igualmente importante para nosotros. Hemos intentado suplirlos y creo que al final conseguimos que todo el mundo se sintiera necesario en el equipo.

P.-Uno de los puntos de mayor polémica de la temporada fue la no alineación de Abdón en la final de Copa. ¿Harían lo mismo si se volviera a dar esa circunstancia?

R.-Hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. Hubo cuatro lesiones y eso nos obligó a movernos en función de lo que necesitaba el equipo. No teníamos más opciones. No esperábamos la lesión de Lato. Nuestro plan era que Abdón entrara en los últimos minutos, pero cuando cayó Lato no podíamos hacer otra cosa. Como mallorquín y mallorquinista a mí también me dolió que no jugara, pero nuestra obligación era comportarnos como profesionales y hicimos lo que consideramos mejor.

P.-¿Por qué le costó tanto al Mallorca recuperarse de la Copa?

R.-Como he dicho antes, nos exprimió mucho. Nos quedamos sin energía, pero no sólo nos pasó a nosotros. Fíjese también cómo acabó la Liga el Athletic, que antes de la final estaba en posiciones Champions. Sin duda, nos pasó factura, pero más allá del aspecto físico, fue mental. Enlazamos muchos días sin día libre, jugando continuamente y tuvimos que levantar a los jugadores tras haber perdido por penaltis. Incluso así, de ahí al final sólo perdimos tres partidos, ante equipos como Real Madrid, Atlético y Sevilla, que en teoría son superiores y todos por la mínima.

P.-¿Qué piensa cuando se les acusa de ser un equipo defensivo y aburrido?

R.-El público es soberano para opinar, no tengo nada que decir. Lo respeto al máximo. Lo único que puedo decir es que cuando llegamos, encontramos un equipo que recibía muchos goles y tampoco marcaba muchos. Tuvimos que buscar una solución para sumar puntos, que era lo que necesitábamos.

P.-También se les achaca el abuso de los cinco defensas…

R.-Ha sido el sistema con el que más cómodos se han sentido los jugadores y el que nos ha dado mejores resultados. El año pasado hubo partidos en los que Rajkovic no tuvo que hacer ni una sola parada. Además, la presencia arriba de Muriqi nos permitía evitar la transición y protegernos de la pérdida de balones que tantos goles nos había costado antes. Hemos buscado el equilibrio para el equipo. O al menos lo que nosotros considerábamos equilibrio y creo que hemos cumplido los objetivos. Insisto, lo que nos ha faltado este año ha sido la eficacia ante el gol.

P.-¿Cree que las marchas de Galarreta y Kang se cubrieron bien?

R.-Es que ya sabíamos que era muy complicado encontrar a dos jugadores como ellos, pero seguro que cualquiera hubiera traído a Darder y Larin con los ojos cerrados. Todo futbolista necesita un proceso de adaptación y no sólo pasa aquí, sino en cualquier club, por grande que sea. No tengo ninguna duda de que los dos van a triunfar en el Mallorca porque son grandes futbolistas. Darder ha acabado muy bien la temporada, pero no sólo a nivel ofensivo, sino poniéndose el mono de trabajo y ayudando defensivamente como el que más.

P.-Ésta ha sido su segunda etapa en el Mallorca. ¿Habrá una tercera?

R.-Soy mallorquín y mallorquinista y estaré siempre al servicio del club para lo que me necesite. Me llevo de aquí muy buenos recuerdos.