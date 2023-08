El temporal que azotó Baleares el domingo ha dejado un sinfín de imágenes y videos que resumen el caos que provocaron la tormenta y el viento huracanado. Pero una de las escenas más terribles es la que ha compartido a través de su cuenta de Instagram una usuaria, @estelaorts. Se trata de un vídeo en el que se puede observar como un avión que se dirigía al aeropuerto de Palma de Mallorca sufre las consecuencias de volar con vientos de hasta 130 km/h y en el que los pasajeros no paran de gritar.

Estela Orts, una deportista de élite ampliamente galardonada con títulos nacionales e internacionales en gimnasia rítmica, ha contado al detalle a través de Instagram su experiencia dentro del avión. Ella y todos los pasajeros tuvieron la mala fortuna de volar a Mallorca en pleno temporal. Tal y como cuenta ella, «el vuelo se había retrasado por el temporal que había en Palma, hemos esperado en el avión hasta que han recibido el ok. El despegue ya ha sido raro para mí, al principio del vuelo hemos tenido un poco de turbulencias pero algo normal. Yo ya había escrito a mi familia, estaban un poco asustados, porque habían visto en las noticias el temporal. El avión ha empezado a caer. La gente y los niños gritando, vomitando, yo no he podido evitar ponerme a llorar. No sé cuánto ha podido durar ese momento pero ha sido eterno».

Y es que tal es el miedo que ha pasado que ha asegurado que «ahora más tranquila… Hoy he vuelto a nacer. Ojalá el piloto del avión lea esto: Gracias, gracias por lo que ha hecho hoy, no tenías que habernos pedido perdón, los minutos se hacían eternos pero al final ha sido un susto. Ha sido la primera vez en mi vida que se me ha pasado por la cabeza pensar que hasta aquí he llegado».

En las imágenes del interior del avión se ve como la nave se mueve muy bruscamente por el fuerte viento. Tal eran las turbulencias que la usuaria explica que «hasta que el piloto ha conseguido estabilizar el avión, parecía una montaña rusa». Por suerte, el episodio ha tenido un final feliz. Orts comenta en redes sociales que «hemos intentado aterrizar y no hemos podido, dos vueltas por toda la isla y era imposible bajar, de repente hemos dejado de verla y hemos empezado a subir. El piloto ha decidido que la mejor opción era regresar a Alicante. A las 10:30 hemos despegado, a las 12:36 hemos pisado tierra.».

Ella misma ha contado que no se esperaba que sus vídeos difundidos en Instagram tuvieran tanta repercusión y ha agradecido los mensajes de apoyo recibidos. «No pensaba que iba a llegar tan lejos», ha sentenciado.