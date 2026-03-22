Terror en Palma: jóvenes armados con estiletes y drogados sacuden la Plaza Raimundo Clar

Lo que debería ser un espacio seguro y familiar se convirtió en un verdadero escenario de alarma y peligro. La Plaza Raimundo Clar, ubicada en pleno corazón de Palma, fue protagonista de un impactante operativo policial hace unos días, cuando la Policía Local de Palma intervino a dos jóvenes que consumían drogas y alcohol mientras portaban armas blancas.

Los agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) acudieron tras numerosas denuncias vecinales por conductas incívicas, consumo de estupefacientes en vía pública y ruidos que alteraban la tranquilidad del vecindario. Al llegar, encontraron a los dos varones, de 29 y 30 años, consumiendo alcohol y drogas en los bancos de la plaza, sin respetar la presencia de transeúntes ni vecinos.

Lo más alarmante ocurrió durante la identificación: uno de los jóvenes portaba un estilete oculto, un arma blanca de gran peligrosidad, junto a dosis de drogas listas para consumo y una tarjeta de transporte a nombre de otra persona, de procedencia dudosa. La Policía Local advirtió que la combinación de alcohol, drogas y armas representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana.

Los vecinos, aún conmocionados, denunciaron el clima de miedo que se vivió en la plaza. «Es indignante que en pleno Palma tengamos que preocuparnos por un cuchillo mientras los niños juegan», relató una residente. Otros afirmaron que estos episodios de inseguridad no son aislados y que la plaza ha sido un punto de consumo de drogas durante varias semanas.

Tras la intervención, se levantaron actas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la Ordenanza cívica, mientras la Policía Local reforzaba la vigilancia para garantizar la convivencia y el descanso de los vecinos. Sin embargo, la alarma sigue latente: ¿estamos ante un aumento de la delincuencia juvenil en espacios públicos de Palma o fue un incidente aislado?

Analistas en seguridad advierten que incidentes como este ponen en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos y muestran la fragilidad de los espacios públicos frente al consumo de drogas y la presencia de armas blancas. La Policía Local mantiene vigilancia activa y promete mano firme contra cualquier conducta que altere la paz de los vecinos. Por ahora, la Plaza Raimundo Clar ha retomado su rutina, pero la sombra del miedo continúa presente.