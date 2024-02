El temporal deja una nevada en la Serra de Tramuntana

Ha llegado la nieve en la Serra de Tramuntana (Mallorca). El descenso de las temperaturas y el fuerte viento ha cubierto de blanco la serra a partir de los 1.000 metros de altura, aunque a medida que ha avanzado la mañana la cota de nieve se ha ido estabilizando hasta los 1.400 metros.

Se trata de la cuarta nevada del año en la isla de Mallorca después de hacerlo hasta tres días en el mes de enero. El geógrafo Alberto Darder ha informado a través de la red social X que la nevada de hoy ha acumulado unos 4 centímetros de nieve.

Sa cota s'ha estabilitzat a l'entorn dels 1.400 metres, on hi ha uns 4 cm. A sa coma de n'Arbona (1.200m) abans queien uns bons flocs però ara només plou. Amb isos positives a 850hpa no podem aspirar a massa més 🤣 pic.twitter.com/SDOjt1ddoi

— Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) February 27, 2024