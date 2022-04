El Palmer Alma Mediterránea Palma visita hoy al Tau Castelló a las 20.45 horas. El equipo mallorquín quiere seguir aferrándose a la permanencia en la LEB Oro en un partido en el que los de Pau Tomàs y Álex Pérez intentarán volver a la senda de la victoria tras la derrota encajada ante el Easycharger Palencia. Los mallorquines han preparado a conciencia el partido ante los de Toni Ten para poder sumar un triunfo que les permita mantener vivas las aspiraciones de salvación en esta temporada tan exigente como complicada para los mallorquines.

Con las bajas seguras de Pavel Marinov, Joel Kanyinda y Marc Peñarroya, el Palmer Alma Mediterránea Palma seguirá contando con la presencia de jugadores del filial como Marc Aguiló y Xavi Andreu para reforzar la rotación para enfrentarse a un rival sumamente complicado y exigente.

El Tau Castelló de Toni Ten cuenta con una plantilla con jugadores más que importantes como Joan Faner, Davis Rozitis, Joel Sabaté, Fred Stutz o los ex Palma Óscar Alvarado y Kai Edwards que siguen peleando por acceder a la zona de play off de ascenso a la Liga Endesa ocupando actualmente la décima plaza de la clasificación.

Tras el entrenamiento en Son Moix, Pau Tomàs ha comparecido para analizar el partido y analizar el estado del equipo haciendo especial hincapié en el “gran trabajo” que están realizando tanto César Buendía, fisioterapeuta del equipo como Pedro Vidal, responsable de los servicios médicos del club para lograr que jugadores que arrastran molestias puedan estar para los partidos. “Vamos con siete jugadores. Es cierto que Tomas (Pavelka) y Kostas están tocados pero es de alabar el trabajo que están haciendo cada semana tanto César como Pedro para lograr que los jugadores estén disponibles”, ha señalado Tomàs que ha subrayado que “el foco nuestro es el de poder llegar lo mejor posible a los partidos y eso es lo que hemos hecho esta semana, el trabajo se ha diseñado para poder llegar en la mejor condición posible para afrontar el partido con Tomas y Kostas en las mejores condiciones y esperando que los otros lesionados se recuperen lo antes posible”.

El entrenador del equipo mallorquín ha hablado sobre el estado de ánimo del equipo tras el golpe sufrido por la derrota ante el Easycharger Palencia. “El grupo está bien. Estamos fastidiados por la derrota porque llegó en la prórroga. Todos estábamos fastidiados pero como lo hemos estado en otros partidos que se han escapado pero ya desde el final del partido les dijimos a los chicos que debíamos pensar ya en el partido en Castellón y que no nos podíamos venir abajo”, ha indicado el técnico mallorquín.

Sobre el estado físico del equipo afrontando la situación actual ha indicado el entrenador balear que “en la situación en la que estamos le hemos dicho a los chicos que tenemos que ir a jugar con lo que tenemos que jugar. Si un jugador tiene que jugar casi 40 minutos lo va a tener que hacer, no se puede pensar en no ir a defender o no hacer algo para aguantar. Luego si el día después hay que darles libre o que estén con el fisioterapeuta tratándose pues lo están pensando en su recuperación. De ahí que las planificaciones semanales vayan muy dirigidas a estar en las mejores condiciones posibles cada fin de semana”.

En cuanto al rival, el entrenador del Palmer Alma Mediterránea Palma ha indicado que “tienen un estilo de juego muy claro. La plantilla está planificada y diseñada para estar en ‘play off y acabar entre los cuatro primeros o eso es lo que al menos creemos nosotros. Cuentan con dos grandes bases y un juego interior y exterior muy bueno. Nos vamos a encontrar a un equipo que viene de caer ante Prat y que va a tener ganas de ganar ante su gente. Esperamos un partido muy intenso”