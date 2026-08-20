Sonfusterock llega a Palma con una noche dedicada a los grandes himnos del rock y el metal

Son Fusteret acogerá este viernes 21 de agosto la primera edición de Sonfusterock, un nuevo festival de tributos que reunirá a cinco formaciones para rendir homenaje a algunas de las bandas más importantes de la historia del rock y el metal. Abrirá sus puertas a las 17:30 horas y prolongará su actividad hasta la medianoche.

El cartel de esta primera edición está formado por The Buzz Lovers, La Hoguera, Green Land, Pantera Collective y Raller, cinco formaciones especializadas en recrear el sonido y la esencia de algunos de los grupos que han marcado a varias generaciones.

The Buzz Lovers será el tributo encargado de recuperar el repertorio de Nirvana, mientras que La Hoguera llevará al escenario las canciones de Extremoduro. Por su parte, Green Land rendirá homenaje a Green Day, una de las bandas fundamentales del punk rock internacional.

La parte más contundente del cartel llegará con Pantera Collective, dedicado a Pantera, y Raller, que ofrecerá un homenaje a Metallica, dos nombres esenciales dentro de la historia del metal.

La propuesta de Sonfusterock en Palma busca reunir durante una misma tarde y noche a los aficionados al rock y al metal de Mallorca, con una programación basada en canciones conocidas y grandes himnos de diferentes épocas.

Además de las actuaciones, el recinto contará con sonido profesional, iluminación y servicio de barras, creando una experiencia de festival alrededor de la música en directo.

Con esta primera edición, Sonfusterock apuesta por convertirse en una nueva cita musical en Mallorca para los seguidores de los sonidos más potentes y de los grandes clásicos del rock.

El evento tendrá lugar el viernes 21 de agosto de 2026 en Son Fusteret, con apertura de puertas a las 17:30 horas y final previsto a las 00:00 horas.