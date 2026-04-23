Sánchez satura los servicios sociales de Palma: en una semana 4.000 solicitudes de informes a inmigrantes

El Gobierno de Pedro Sánchez satura los servicios sociales de Palma: en una semana que lleva abierto el proceso extraordinario de regulación masiva de inmigrantes ilegales, el Ayuntamiento ha tramitado más 4.000 solicitudes de informes de vulnerabilidad, tal y como ha detallado la coordinadora de Servicios Sociales municipales, Patricia Pizà, si bien por el momento no se ha empezado a tramitar ninguno.

Esto se debe, ha justificado, a que hay cinco funcionarios de la OAC Social a cargo de estas labores, tres para atender a los usuarios y dos para la tramitación de los informes. Estos cinco funcionarios, además de los informes de vulnerabilidad, tienen que atender y tramitar varios servicios sociales más.

Por lo tanto, han defendido, la propuesta de la izquierda de destinarlos a todos a la atención al público con el objetivo de aligerar las colas registradas los primeros días del proceso de regularización no es una medida viable.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reiterado en diversas ocasiones que la situación vivida en las OAC «es consecuencia de una medida impulsada sin planificación, sin dotación de recursos y sin coordinación con las administraciones locales, que son las que están asumiendo en primera línea todas las consecuencias del proceso».

«Esta transferencia de responsabilidades sin recursos es inasumible», ha expuesto el primer edil, quien ha exigido al Gobierno que adopte «de manera urgente» las medidas necesarias para asumir directamente la gestión del proceso, dotarlo de medios suficientes y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

Como explicó esta semana la portavoz municipal, Mercedes Celeste, las OAC tienen un número determinado de tareas que pueden asumir en un día y cuando se sobrepasan, se dejan de dar números de atención presencial, algo que suele ocurrir en torno a las 11.15 horas.

No obstante, hay otra serie de citas concertadas por internet que sí se atienden, al igual que las urgencias que no pueden esperar al día siguiente, como puedan ser certificados o empadronamientos.

Ante las quejas de CCOO sobre la ausencia de incrementos de personal para atender las peticiones de informes de vulnerabilidad, Celeste reivindicó que los Ayuntamientos tratan de «responder al caos» que, a su manera de ver, se habría generado «en todos los municipios de España».

La edil responsabilizó de esta situación a la «improvisación» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por una regularización que se «opone a la forma de funcionar de toda Europa», por lo que criticó que «se haya tirado a la piscina sin saber si hay agua».

Como manifestó la edil del PP, el Ayuntamiento trata de paliar este «desaguisado» al «proteger» a los trabajadores municipales y atender a los ciudadanos que «no tienen ninguna culpa», de que «alguien les dijera que tienen que ir a no sé cuántas ventanillas antes de ir a Extranjería».