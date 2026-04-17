Las oficinas municipales de Palma siguen colapsadas por la regularización masiva de inmigrantes decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez, por tercer día consecutivo.

Desde el pasado miércoles, se están registrando largas colas de personas que acuden sin cita previa para informarse sobre este proceso, una situación que se ha repetido también durante la jornada de hoy.

En este sentido, cabe recordar que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ya advirtió este jueves de la ausencia de previsión por parte del Ejecutivo central y calificó la medida de improvisada, al haberse adoptado sin planificación, de forma unilateral, sin dotación de recursos y sin contar con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos.

Asimismo, alertó de las consecuencias directas que esta decisión está teniendo sobre los servicios municipales.

Esta situación se refleja en los datos de atención registrados durante los últimos tres días, con más de 1.100 personas atendidas en la OAC Social, a las que se suman más de 3.000 en el conjunto del resto de oficinas municipales.

Se trata de un escenario que está comprometiendo gravemente el funcionamiento ordinario de las OAC, al dificultar la atención al conjunto de ciudadanos que necesitan acceder a estos servicios para la realización de otros trámites de carácter social, y al someter a los trabajadores municipales a una presión que resulta inasumible.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que los municipios son los responsables de la emisión de los informes de vulnerabilidad necesarios para la tramitación de las solicitudes, así como del acompañamiento social posterior en los procesos de inclusión, sin que se haya previsto financiación adicional ni refuerzo alguno.

Esto supone una transferencia de responsabilidades sin recursos y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos.

En este contexto, se han tramitado más de 1.150 entradas de registro vinculadas a peticiones de informe de vulnerabilidad en apenas tres días, una cifra que evidencia una situación de carácter insostenible y que está afectando de manera directa al funcionamiento ordinario de los servicios municipales.

El Ayuntamiento reitera, por ello, su reclamación al Gobierno y a la Delegación del Gobierno para que adopten de forma urgente las medidas necesarias que garanticen el orden y la seguridad, así como que asuman directamente la gestión de la información del proceso, evitando que toda la presión recaiga sobre la administración municipal.

De igual forma, y ante las declaraciones efectuadas este mismo viernes por parte del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, en las que ha manifestado que no se han recibido consultas de ningún ayuntamiento para la expedición de informes de vulnerabilidad, el Ayuntamiento reitera que no se trata de resolver dudas, sino de disponer de los medios necesarios para la gestión del proceso y que asuma su responsabilidad en la tramitación del mismo.