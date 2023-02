Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, alabó la practicidad del Mallorca, su rival de mañana en el Sánchez Pizjuán, y advirtió de la necesidad de mantener a Muriqi «lejos de nuestra portería» por lo que eso pasa por «tener nosotros el dominio del partido».

«Se llega con la misma ilusión de cada partido. Viene un rival motivado después de ganarle al Real Madrid en su casa. Aprovechan las fracturas de los partidos y generan mucha incomodidad. Hay alguna consecuencia mala después de Barcelona, como Acuña, Rekik o Jordán. Jesús Navas se ha recuperado pero solo tiene dos entrenamientos. Veremos de quién disponemos, pero tienen que estar al 100% más allá de nombres propios», dijo Sampaoli en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre el Mallorca el entrenador argentino agregó que «contragolpean muy bien y se sienten cómodos sin balón. Tienen a Muriqi que abre muy bien el balón a los costados y terminan muy bien con centros laterales. A Muriqi hay que tenerlo muy lejos del arco nuestro y eso pasará por tener el dominio. Tenemos que saber que cada partido es diferente y tendremos incomodidades. En Barcelona deberíamos haber salido a jugar de otra forma. Mañana tendremos que estar precisos, ellos ganan muchos duelos, por lo que será un partido donde tengamos que tener paciencia en el volumen de ataque para incomodarlos en su defensa. Si no, seremos neutralizados».

«A mí no me modifica mi forma ni la victoria ni la derrota. Estoy preocupado cuando no tenemos forma, pero yo ahora no tengo ese sentimiento. El Mallorca perdió con el Cádiz muy fácil y le ganó al Madrid. No hay tiempo para mucho análisis, hay que protagonizar contra cualquier equipo y en cualquier lugar. Tenemos que saber quién somos y mantenerlo en el tiempo, más allá de un resultado positivo o negativo», finalizó el preparador blanquirrojo.