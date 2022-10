Sampaoli: «El Mallorca nos puede hacer mucho daño si no somos sólidos»

Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla FC, ha comparecido en el mediodía de este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante el RCD Mallorca, correspondiente a la novena jornada de LaLiga. El preparador argentino ha comenzado destacando que «creo que le evolución siempre va a estar vinculada a la adhesión de los futbolistas. Lo más importante es que ellos descubran cómo potenciar situaciones que antes los incomodaban en los partidos para poder disfrutarlas. Tenemos que lograr que los jugadores disfruten en los partidos».

«Las evoluciones no son homogéneas. Los hay que evolucionan más rápido, otros que tardan más y otros que no. No tuvimos la construcción del equipo inicialmente tenemos que tratar de buscar las herramientas para que estos futbolistas se adhieran a las ideas lo más rápido posible. Las grandes modificaciones que uno pueda generar tras una llegada tienen que producir un avance en la progresión para no volver atrás con facilidad. Ahora queremos generar mejoras colectivas que nos permitan competir de una forma. El partido de mañana será más difícil que el anterior porque estamos más cerca de volver hacia atrás que de dar el paso hacia adelante. Por eso hay que ser muy minuciosos con la realidad y adelantarnos a aquello que nos vaya a hacer volver atrás. Estamos intentando evitar cada vacío que se genere sobre esto».

Acerca del rival, del RCD Mallorca, exponía: «Ellos pueden jugar con un delantero parecido a Muriqi u otro de perfil distinto. Muriqi es verdad que genera inicios tras ganar duelos que activan sus transiciones rápidas. Pero cada equipo siempre tiene ya alguien que incomoda al rival. Más allá de quién juegue tenemos que pensar en funcionar nosotros, es un partido muy importante».

«El Mallorca, por ejemplo, está muy estructurado y nos puede hacer mucho daño si no generamos una solidez futbolística de dominio y de comprensión. Con el Athletic sufrimos momentos de angustia y en Dortmund, no. Ahí ya dimos un paso para saber que podemos jugar sin angustia y generar dominio. Pudimos ganar porque no nos incomodaron en todo el partido. Eso ya es un avance emocional para tener un estado de forma colectivo y ser competitivo contra cualquiera».

Jorge Sampaoli ha facilitado en la tarde de este viernes la lista de convocados que se desplaza hoy mismo a Palma de Mallorca, donde mañana se disputará la novena jornada del campeonato liguero. La única novedad con respecto a Dortmund es la vuelta de Óliver Torres, que como bien es sabido no está inscrito en Liga de Campeones. Serán por tanto 24 los futbolistas que viajen, por lo que uno deberá quedar descartado a la hora del choque.

La lista al completo, la conforman: Bono, Dmitrovic, A. Flores, Jesús Navas, Montiel. Acuña, Telles, Nianzou, Marcao, José Ángel, Kike Salas, Gudelj, Delaney, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Suso, Papu Gómez, Isco, Januzaj, Lamela, Rafa Mir, En-Nesyri y Dolberg.