Ryanair estrena esta temporada turística tres nuevas rutas desde Palma a Friedrichshafen, Gdansk y Malta

Ryanair estrena esta temporada turística tres nuevas rutas desde Palma a Friedrichshafen (Alemania), Gdansk (Polonia) y Malta. La compañía irlandesa de bajo coste ha informado de que incrementará desde mediados de abril y hasta el mes de octubre un 2% sus frecuencias en el aeródromo de Son Sant Joan y un 8% en el aeropuerto de Ibiza.

Ryanair ofrecerá 79 rutas desde la capital balear y 715 frecuencias semanales a lo largo de esta temporada turística, lo que supone un aumento del 2% en comparación con el año pasado.

Esta programación de vuelos se operará en gran parte con los 16 aviones que tiene en Palma e incluye tres nuevas rutas a Friedrichshafen, Gdansk y Malta, así como vuelos adicionales a Nápoles, Varsovia y Zagreb.

Por otra parte, desde el aeropuerto de Ibiza, Ryanair operará 33 rutas y 226 vuelos semanales, con capacidad adicional en rutas como Londres, Marsella o Roma, entre otras, lo que supone un crecimiento del 8%. En Menorca ofrecerá 18 rutas y un total de 90 frecuencias semanales.

Según las estadísticas publicadas por AENA, la aerolínea irlandesa de bajo coste volvió a situarse como la que más pasajeros transportó en 2025 en España: creció un 4,28% pese a los recortes de vuelos.

El tráfico de pasajeros de Ryanair en España durante 2025 creció un 4,28% respecto a 2024, hasta alcanzar los 68,1 millones de viajeros. Este incremento se produjo a pesar del recorte de rutas aplicado por la compañía, en respuesta a las tarifas aeroportuarias de AENA, que el operador irlandés califica de «abusivas».

En el ranking le siguen Vueling, con 49,56 millones de pasajeros y un crecimiento del 2,6% en 2025, e Iberia, que registró 22,37 millones de viajeros en los aeropuertos españoles, con un leve aumento en comparación con 2024.