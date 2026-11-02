Rosario Sánchez se ausenta en la sala de Prensa del Parlament tras las quejas y a la espera de la decisión de la Mesa

Por primera vez tras la convocatoria de elecciones, la socialista balear Rosario Sánchez no ha comparecido en la habitual rueda de Prensa de los lunes en las dependencias del Parlament balear. Algo que ha hecho habitualmente durante los tres últimos lunes sin derecho a ello al no ser diputada en la Cámara. En esta ocasión. no ha utilizado ni la sala de Prensa del Parlament ni la sede socialista por lo que cabe pensar que hoy sí ha acudido a su lugar de trabajo en la sede de la Secretaría de Estado de Turismo.

OKBALEARES desveló el pasado viernes el posible uso indebido de la sala de Prensa del Parlament por parte de Sánchez, ya que no reúne ninguno de los dos supuestos que lo permitirían según la reglamentación de la cámara autonómica.

Además, un diputado, el no adscrito Agustín Buades, presentó una queja formal a la Mesa del Parlament acusando al grupo socialista de «mala praxis» por este uso aparentemente indebido.

El hecho es que Sánchez no ha comparecido este lunes y su ausencia se produce a dos días de que la Mesa del Parlament debata el próximo miércoles sobre estas sorprendentes presencias de Rosario Sánchez en la sala de Prensa del Parlament para hacer campaña contra Marga Prohens.

El Boletín Oficial del Parlament de las Islas Baleares publicó el 4 de octubre de 2024 una actualización de las normas de uso de la sala de prensa que ahora okupa Rosario Sánchez: «Las ruedas de prensa y las declaraciones sólo las podrán hacer los grupos parlamentarios y diputados, acompañados, si cabe, de personas relevantes por razón de la temática a tratar, así como de los senadores que representen a la comunidad autónoma».

Las fuentes parlamentarias consultadas interpretan que Sánchez, en sus comparecencias, no interviene como invitada para hablar de turismo, que es lo que le confiere cierta relevancia por su cargo de secretaria de Estado de la materia, y que justificaría su presencia acogida al reglamento. De sus 13 minutos de declaración del pasado lunes, sólo dedicó 60 segundos al turismo y era para criticar la política turística de Marga Prohens. Además, tampoco es senadora.