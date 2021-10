Los fondos europeos que tienen que contribuir a activar la economía y aliviar la complicada situación tras el coronavirus llegan con unos requisitos que en algunos casos serán difíciles de cumplir. Y el peligro es que haya que devolver los millones prometidos en el programa Next Generation si no se pueden emplear como inyección económica para la transformación de los principales sectores productivos del país hacia modelos más sostenibles, entre ellos la rehabilitación de viviendas y edificios.

La directora gerente de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger, advierte de que los retrasos en la tramitación de las licencias administrativas son el primer escollo a salvar. Según explicaba en el estreno del programa Reconstruyendo el futuro, de los miércoles a las 19.30 horas en esRadio97.1, «nos vamos a poder encontrar con problemas, porque Europa nos ha marcado unos plazos limitados para ejecutar esos proyectos». Por ejemplo, puede suceder con subvenciones a proyectos de rehabilitación energética de edificios, para los que hay una partida muy

importante procedente de la Unión Europea. En este caso, «tenemos que solicitar la licencia de obra y si la licencia de obra nos tarda un año y luego, además, tenemos un problema de retraso en la entrega de materiales, probablemente no se van a poder ejecutar muchos de estos proyectos».

En obras públicas puede pasar otro tanto de lo mismo, según Verger, que apunta como problema adicional al «tapón burocrático», los retrasos que actualmente se producen en la entrega de multitud de materiales por el parón mundial de la actividad.

La directora de la Asociación de Constructores de Baleares explica que «si la Administración saca ahora proyectos de un cajón, elaborados desde hace años, y no revisa los precios, se puede encontrar con que nosotros impugnemos porque no sean los precios de mercado. Así pueden –prosigue Verger- quedar obras públicas desiertas. Porque se pueden encontrar que las empresas no quieran participar, porque no les sale a cuenta. Si son precios totalmente obsoletos, las empresas no van a entrar para perder”, subraya.

Sandra Verger ha sido la primera invitada del programa radiofónico Reconstruyendo el futuro, dedicado al sector inmobiliario, obras, arquitectura y decoración. En el estreno estuvo acompañada por el presidente de ABSI (Associació Balear de Serveis Immobiliaris), Fernando Valentín, en el espacio semanal, dirigido y presentado por Marilena Estarellas, los miércoles, de 19.30 a 20.00 horas en esRadio97.1.