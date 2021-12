La previsión de las reservas para Nochevieja en la hostelería de Baleares presenta una tendencia negativa, ya que «son muchas, una barbaridad» las cancelaciones que están registrando los restaurantes de las Islas para la última noche del año «porque la gente tiene miedo de salir».

Así lo expresó en declaraciones a Europa Press el presidente de la rama de Restauración de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB Restauración), Alfonso Robledo, quien recordó que sólo con las cenas de empresa previas a las fiestas, la tasa de cancelaciones fue del 80%.

En este sentido, Robledo añadió que la previsión para Nochevieja sigue el mismo recorrido, ya que actualmente las anulaciones oscilan entre el 50 y el 60%, si bien recordó que, «aunque se ve miedo, también se están haciendo reservas de última hora».

En la misma línea, se expresó la presidenta de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías (RBC) de Mallorca, Eugenia Cusí, que manifestó que, «aunque hay reservas de última hora, también pasa que hay reservas hechas y después no vienen». Sobre este particular, lamentó que la extensión del certificado covid (que ya ha recibido el aval de la Justicia) ha provocado cancelaciones no solo para Nochevieja, sino también para las fiestas de San Sebastián, «antes incluso de entrar en vigor».

«Es una época volátil e inestable, los mensajes que se trasladan a través de las medidas impuestas no guardan relación ni coherencia con la seguridad del sector, en los últimos 21 meses no ha aparecido ningún estudio que sostenga que la restauración es un foco de dispersión covid», subrayó Cusí.

Por ello, criticó que, si bien el certificado covid no se plantea como una restricción, su extensión «provoca menos afluencia en los locales» y «aunque quizá formalmente no lo sea, el efecto práctico es exactamente el mismo».

El presidente de CAEB Restauración lamentó también que «muchos restaurantes» hayan optado por cerrar desde diciembre hasta marzo, cuando empezará la nueva temporada. «Son alrededor de un 15%, parece poco, pero es mucho», valoró.

«La temporada de verano fue mejor de lo que nos esperábamos, tenemos una mochila detrás y diciembre iba muy bien, con una cantidad de reservas importantes que nos hacían tocar los números de 2019, pero resulta que ahora la gente tiene miedo y solo se ven cancelaciones, cancelaciones y más cancelaciones», insistió.

Preguntado por si esta tendencia se podría repetir para la festividad de Reyes, Robledo aseguró que por ahora «no se habla» de esta fecha porque «las reservas están yendo muy al día». Con todo, Robledo subrayó que «lo más importante es no ir hacia atrás, evitar las restricciones y luchar para que el año que viene haya temporada».

«Nosotros nos ofrecimos a pedir el certificado covid para que no hubiera restricciones, ahora no podemos mirar la incidencia de infectados que hay, lo importante es estudiar cuánta gente está hospitalizada».

Robledo recordó que «la nueva cepa afecta menos a la salud pero contamina más», por lo que, «seguramente, en enero se dispararán los contagios por las reuniones de Navidad, aunque a finales de mes podría bajar la incidencia y volver la normalidad».

En cualquier caso, advirtió Robledo, «si no tenemos una temporada normal, estamos muertos», sentenció este empresario de la restauración.

Por su parte, la presidenta de RBC destacó, finalmente, que «el sector de la restauración sigue siendo seguro, la gente puede estar tranquila, los protocolos se siguen, y se están cumpliendo».