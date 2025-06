La relación tiempo-calidad-precio

El director de fútbol del Mallorca ejercía de «scouting» en el Villarreal, un término anglófilo que viene de «scout», explorador, y se aplica a los ojeadores de futbolistas que pueden interesar a cada club. No cabe duda de que Pablo Ortells dio un salto profesional cualitativo y, sin duda, también cuantitativo cabe entender.

Al hilo de lo que su jefe, Andy Kohlberg, el presidente ausente, ha declarado desde Japón en los medios del club, como no podía ser de otra forma, hemos de colegir que su trabajo merece los parabienes de la propiedad pese a la nefasta gestión del fútbol formativo con el ridículo del Mallorca B en Segunda Federación (Tercera) y el tomate que tiene montado con la imprescindible renovación de la plantilla que ha hipotecado en algunos casos hasta finales de la década. Vamos a ilustrarnos:

Abdón (32 años).- 435 minutos jugados. Titular en 3 ocasiones y sustituido en 2. Contrato hasta 2028.

Lato (27 años).- 618 minutos. Titular en 7 partidos y sustituido en 4. Contrato hasta 2027.

Mateu (25 años).- 739 minutos.Ttitular en 8 partidos y sustituido en 5. A punto de renovar hasta 2027.

Un tercio de competición

Antonio Sánchez (28 años).- 1387 minutos. 12 partidos titular y sustituido en 10. Contrato hasta 2027.

Asano (30 años).- 1059 minutos. Titular en 13 partidos y sustituido en las 13. Hasta 2027 .

Menos de media competición

Morlanes (26 años).- 1340 minutos. Titular en 15 partidos y sustituido en 10. Contrato hasta 2028.

Copete (25 años).- 1523 minutos. Titular en 16 partidos y sustituido en 1. Ha pedido ser traspasado.

Más de media

Dani Rodriguez (37 años).- 2175 minutos. Titular en 26 partidos y sustituido en 11. Contrato hasta 2027.

Tantas conclusiones como opiniones. La pregunta del millón es: ¿cuántos de estos jugadores y otros no incluidos en esta lista pueden ofrecer más prestaciones de las que han dado? Claro que, finalmente, se verá a qué precio se desprende el club a los que no interesen y comprará a sus relevos. En todo caso la política de firmar jugadores sujetos a contratos de larga duración , digamos de más de tres años, abona la hipótesis popular de que lo barato es caro (Valery, Chiquinho,….) y lo caro, si no aciertas, carísimo (Larin).