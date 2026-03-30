A puñaladas a la salida de una discoteca: llega a juicio el intento de asesinato de un joven en Palma

Después de casi un año de espera, los ‘carniceros de Porto Pi’ se sentarán en el banquillos de los acusados este próximo martes por presuntamente intentar matar a un joven a puñaladas a la salida de la discoteca Velvet de Palma.

Los hechos sucedieron a las 06:00 horas de la madrugada del 6 de abril de 2025. Primero se inició una discusión en la que uno de los acusados recibió varios golpes en la cabeza a manos de la víctima. Como respuesta se abalanzaron contra él, lo tiraron al suelo y, mientras le sujetaban y le amenazaban de muerte, uno le propinó hasta 11 puñaladas en la zona de las nalgas mientras todos le decían: «¡te vamos a matar!».

Los atacantes impidieron cualquier defensa o protección de la víctima y aprovecharon para propinarle repetidos puñetazos y patadas por todo el cuerpo.

Los empleados del establecimiento de ocio nocturno intervinieron y pararon la agresión, que fue grabada por varios testigos. La Policía Nacional, una vez recibidas la denuncia y las imágenes, abrió una investigación y detuvo a los presuntos agresores.

Horas después, la víctima explicó a los investigadores que no sintió en ningún momento cómo le pinchaban ni siquiera dolor por los numerosos golpes recibidos. Cuando le acuchillaban escuchó una voz que decía: «Dale en el culo, que ahí no lo vas a matar». El herido solo recordaba la presión sobre su espalda. Quedó tendido en el suelo, sin poder levantarse, hasta que llegó la Policía.

Las consecuencias médicas fueron graves: sufrió neumotórax derecho, fractura costal, heridas que requirieron sutura e ingreso hospitalario, y necesitó 45 días para sanar, dos de ellos de carácter grave. Como secuelas arrastra neuralgias intercostales, estrés postraumático y cicatrices con perjuicio estético.

Ahora el caso ha llegado a la Audiencia Provincial de Baleares. La Fiscalía solicita que cada uno de los procesados sea condenado a nueve años de prisión, lo que suma 36 años de prisión en total, y que paguen una indemnización conjunta de 13.000 euros como supuestos coautores de un delito de asesinato en grado de tentativa.

El Ministerio Público también acusa a la propia víctima inicial de un delito leve de lesiones por golpear primero a uno de los agresores y solicita que se le imponga una multa de dos meses con una cuota diaria de 12 euros.

El caso ya ha sido elevado a juicio oral y se perfila como uno de los procesos más impactantes del año en Palma, con una petición global que asciende a 36 años de prisión si el tribunal respalda íntegramente la acusación de la Fiscalía. Por su parte, la acusación particular, a cargo del prestigioso abogado David Salvà, aumenta la petición a los 40 años.