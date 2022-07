Prohens dice que el Consell de Ibiza «es la mejor carta de presentación del PP balear»

La presidenta del Partido PP balear, Marga Prohens, ha avanzado que el próximo Govern “no sólo tendrá en cuenta los problemas de los ibicencos, sino que tendrá mucho acento ibicenco”. “Aquí se han hecho las cosas muy bien y por eso siempre digo que el Consell de Ibiza es la mejor carta de presentación del Partido Popular para llegar al Govern”, ha defendido Prohens este sábado en Ibiza.

Prohens también ha animado a que “Ibiza tiene que estar teñida de azul en 2023”: “El PP de Balear necesita que todos los municipios de la isla estén gobernados por el Partido Popular”.

De esta manera se ha pronunciado la líder popular durante su intervención en la clausura de la Conferencia Política del PP de Eivissa Obrint Camins, donde también ha moderado un panel en el que han participado los ex ministros Ana Palacio y José Manuel García Margallo, así como el actual vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP nacional, Esteban González Pons. A la conferencia también ha asistido el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado.

Al hilo de las mesas redondas que han tenido lugar sobre sostenibilidad turística y sobre fondos europeos Next Generation, la líder de los populares ha reivindicado la necesidad de “gobiernos serios y solventes”, poniendo como ejemplo el Consell de Ibiza presidido por el popular Vicent Marí. “Hablamos de gestión, es la clave. Queremos gobernar para gestionar, porque pensamos que hay otra forma de hacerlo”, ha defendido.

Mientras, sobre turismo y sostenibilidad ha avisado que “el Partido Popular no quiere elegir entre turismo y sostenibilidad, porque no hay una cosa sin la otra”; sobre la inversión de los fondos europeos ha lamentado que “no están llegando a las empresas”, alertando de que “es una oportunidad que no podemos desaprovechar” y que “deben servir para transformar”.

Finalmente, Prohens se ha comprometido a que “los problemas de los ibicencos serán mis problemas” y ha destacado el problema de la vivienda, sobre el que ha recordado que la formación está trabajando en su propia ley, y el de la sanidad.