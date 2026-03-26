Prisión permanente revisable para la madre y el tío de la bebé arrojada a un contenedor en Mallorca: «Fue cruel y deliberado»

Un caso que ha conmocionado a toda España y ha generado una ola de indignación sin precedentes. La justicia ha dictado una de las sentencias más duras del Código Penal: prisión permanente revisable para una mujer y su cuñado por asesinar a un bebé recién nacido arrojándolo a un contenedor de basura en Porto Cristo, Mallorca.

La resolución, publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, describe un crimen de extrema crudeza que ha sido calificado como asesinato con agravante de parentesco, imponiendo la máxima pena posible ante unos hechos considerados inhumanos.

Los condenados, Yolanda Moreno López y Gustavo Pretel González, actuaron —según el veredicto— con plena consciencia y frialdad, sabiendo que el bebé estaba vivo cuando decidieron abandonarlo entre la basura, condenándolo a una muerte prácticamente segura. El jurado fue tajante: «Querían causar la muerte de la criatura», una afirmación clave que refleja la intencionalidad directa del crimen y que ha sido determinante para la dureza de la condena.

El relato de los hechos resulta aún más estremecedor: la mujer dio a luz en un coche en condiciones precarias y, lejos de pedir ayuda, tomó junto a su cuñado la decisión de arrojar al recién nacido a un contenedor el 3 de noviembre de 2023. No hubo intento de salvar al bebé, no hubo llamada a emergencias, no hubo compasión, solo una acción descrita como cruel, deliberada y consciente.

En este caso también ha sido condenada Rosario Moreno López, hermana de la principal acusada, por omisión del deber de socorro, al considerar el jurado que era plenamente consciente del peligro extremo en el que se encontraba el bebé, desamparado y en riesgo grave, y que pudiendo ayudar sin riesgo no lo hizo. La sentencia subraya que nada le impedía avisar a una ambulancia o a la Policía, lo que ha incrementado la indignación social.

El caso se tornó aún más tenso cuando Yolanda Moreno no acudió a la lectura del veredicto, lo que llevó a la jueza a ordenar su inmediata busca y captura, añadiendo un nuevo episodio de gravedad a un proceso ya marcado por el horror.

El Ministerio Fiscal solicitó desde el inicio la pena de prisión permanente revisable para la madre y el cuñado, petición que ha sido respaldada por el tribunal ante la contundencia de las pruebas. Las defensas no lograron plantear alternativas, mientras que el tribunal ordenó además el ingreso inmediato en prisión del cuñado, considerando la gravedad del delito.

Este caso ha reabierto el debate sobre la protección de los menores, la responsabilidad familiar y la dureza de las penas en crímenes extremos, dejando una profunda huella en la sociedad. Un suceso que muchos ya califican como uno de los episodios más oscuros, impactantes y desgarradores de la crónica reciente en España.