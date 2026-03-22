El jurado declara culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé arrojada a un contenedor en Manacor

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares ha declarado culpables a la madre y al tío de una bebé recién nacida que, en noviembre de 2023, fue brutalmente arrojada a un contenedor en pleno Porto Cristo. Tras largas horas de deliberación, los nueve miembros del jurado coincidieron por unanimidad en que ambos acusados son responsables del asesinato de la niña, un crimen que la Fiscalía de Baleares considera premeditado y consciente.

Según los informes presentados durante el juicio, los acusados sabían que la bebé estaba viva y que, al dejarla en el contenedor, su muerte era inevitable. La gravedad del caso ha generado indignación y conmoción en Mallorca. La Fiscalía pide que los responsables enfrenten la prisión permanente revisable, la pena más severa prevista en la ley española, por la crueldad y la intención manifiesta de acabar con la vida de la recién nacida.

Además, la tía de la bebé, que también se sentó en el banquillo, ha sido declarada culpable de omisión del deber de socorro. Según el Ministerio Público, su falta de acción contribuyó a la tragedia, y se solicita que sea sancionada con una multa de 5.400 euros, una decisión que ha generado debate sobre la proporcionalidad de la pena.

Durante el juicio, el jurado popular dejó claro que los acusados conocían que la niña había nacido viva y, aun así, decidieron abandonarla sin pedir ayuda médica. «Querían causar la muerte de la criatura”» afirmaron los miembros del jurado, describiendo un acto de crueldad extrema que ha estremecido a la sociedad balear.

El caso ha reabierto un debate profundo sobre la protección de los menores y la efectividad de las leyes frente a crímenes atroces. Los vecinos de Porto Cristo expresaron su horror y consternación, describiendo el hecho como un golpe devastador que ha marcado para siempre a la comunidad.

Las autoridades han asegurado que la justicia seguirá su curso, y que la sociedad espera un castigo ejemplar que sirva de advertencia para delitos de esta magnitud. Mientras tanto, Mallorca y toda España siguen impactadas por un crimen que será recordado como uno de los más trágicos y crueles de los últimos años.

Por otra parte, la mujer acusada de la muerte de una bebé en noviembre de 2023, tras arrojarla a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca), permanece en paradero desconocido y no se presentó este domingo a la lectura del veredicto en la Audiencia Provincial.

La madre de la víctima estaba citada oficialmente a las 17:00 horas para conocer la decisión del jurado sobre la culpabilidad de la acusada. Sin embargo, la mujer no se presentó, y la Policía Nacional confirmó que no se encuentra ingresada en ningún hospital ni ha sido localizada en su domicilio ni en otros lugares conocidos.

El abogado de la madre de la bebé recibió correctamente la citación para la lectura del fallo, que se había previsto después de que el jurado deliberara desde el jueves al mediodía. Se intentó contactar telefónicamente con la acusada alrededor de las 15:00 horas de este domingo, pero tras varias horas de espera, no se logró su aparición.