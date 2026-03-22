La policía busca a la acusada de lanzar a su bebé a un contenedor en Manacor tras no presentarse en la Audiencia

La mujer acusada de la muerte de una bebé en noviembre de 2023, tras arrojarla a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca), permanece en paradero desconocido y no se presentó este domingo a la lectura del veredicto en la Audiencia Provincial.

La madre de la víctima estaba citada oficialmente a las 17:00 horas para conocer la decisión del jurado sobre la culpabilidad de la acusada. Sin embargo, la mujer no se presentó, y la Policía Nacional confirmó que no se encuentra ingresada en ningún hospital ni ha sido localizada en su domicilio ni en otros lugares conocidos.

El abogado de la madre de la bebé recibió correctamente la citación para la lectura del fallo, que se había previsto después de que el jurado deliberara desde el jueves al mediodía. Se intentó contactar telefónicamente con la acusada alrededor de las 15:00 horas de este domingo, pero tras varias horas de espera, no se logró su aparición.

Las fuerzas policiales están llevando a cabo diversas gestiones para localizar a la acusada, sin que hasta el momento se sepa si su ausencia se debe a un problema de salud o si, por el contrario, se trata de una fuga premeditada. La expectación sobre su paradero y las posibles implicaciones de su desaparición mantienen en vilo tanto a la familia de la víctima como a la opinión pública.

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, que estaba embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban junto a los otros dos procesados. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo. Instantes después huyeron del lugar.