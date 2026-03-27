Primera redada de la Policía Local de Palma contra la venta ambulante ilegal en el arranque de la temporada, en colaboración con la Autoridad Portuaria.

Los agentes han llevado a cabo un operativo en las céntricas zonas del Parc de la Mar, S’Hort des Rei y Dalt Murada, zona de paso tradicional de miles de cruceristas y turistas, que ha culminado con la incautación de 440 kilos de material y la denuncia a tres vendedores.

La actuación forma parte de los dispositivos de refuerzo que la Policía Local de Palma está desarrollando para intensificar el control sobre la venta ambulante no autorizada, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

El operativo, desarrollado durante la mañana de este pasado jueves, ha contado con la participación de un total de 35 agentes pertenecientes a distintas unidades policiales, entre ellas, la Unidad Motorizada (UMOT), la Unidad de Seguridad Integral (USEI) y el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP). Asimismo, se ha contado con el apoyo de la Unidad de Drones (UDROP) y la colaboración de agentes de la Policía Portuaria.

Durante la actuación, los agentes han realizado patrullajes preventivos, identificado a presuntos infractores y tramitado las correspondientes denuncias.

El Ayuntamiento de Palma reafirma así su compromiso con la lucha contra la venta ambulante ilegal y con la defensa del comercio local, en línea con lo establecido en la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica.

Cabe recordar que esta normativa, vigente desde el 25 de mayo, prohíbe la venta ambulante de alimentos, bebidas y otros productos, así como colaborar con estos vendedores o adquirirles artículos.

Además, contempla por primera vez sanciones no sólo para los vendedores, sino también para quienes adquieren estos productos ilícitos, con multas que oscilan entre los 450 y los 750 euros al considerarse una infracción leve.

También recoge la prohibición expresa de colaborar con los vendedores ambulantes no autorizados en el espacio público con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad.