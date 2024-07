El presidente del Parlament de Vox en Baleares se enroca en el cargo: «No voy a dimitir»

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha indicado este viernes, tras la ruptura de Vox con el PP en las autonomías, que no tiene «previsto» dimitir de su cargo en la Cámara.

Así lo ha manifestado en declaraciones a TVE poco después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, diera por hecho en su comparecencia en el Consolat que el diputado de Vox no continuará como presidente parlamentario.

La líder autonómica no contempla otro escenario puesto que la presidencia del Parlament ostentada por Vox era una de las condiciones de su pacto de investidura, ahora roto. «Abascal ayer fue claro y dijo que se rompían los gobiernos. Aquí no hay gobierno, la única contraprestación fue la presidencia del Parlament», razonaba la popular. Con todo, Prohens señalaba que no le corresponde a ella pedir su cese y que tendrá que ser el propio Le Senne quien «responda».

Con todo, la presidenta eludía referirse a la posibilidad de provocar la salida de Le Senne por otra vía: la moción de remoción contra Le Senne instada por la izquierda, una iniciativa que necesita forzosamente los votos del PP (no bastaría una abstención) para salir adelante.

La oposición pedía convocar un pleno extraordinario este verano para votar la solicitud sin esperar al periodo ordinario de septiembre. La Junta de Portavoces clave para dar ese paso está prevista para el próximo miércoles. La decisión depende en última instancia de la Diputación Permanente.

Este viernes Le Senne no ha querido realizar más declaraciones. El presidente ha estado reunido por la mañana con la portavoz de su grupo, Manuela Cañadas, en las oficinas del grupo parlamentario.

El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha indicado que ha llamado este viernes a la presidenta Prohens, con la que hablará «a lo largo del día» ante la «situación de extrema debilidad» en la que, a juicio del socialista, se encuentra el Ejecutivo balear tras la ruptura de Vox con el PP.

«He llamado a Prohens ahora mismo y me ha dicho que, cuando pueda, hablamos», ha matizado el diputado, asegurando que el contenido de esta conversación trascenderá públicamente. «Solo faltaría», ha apuntillado Negueruela en rueda de prensa y recoge Europa Press.

En esta línea, ha prometido que serán «transparentes» desde el PSOE porque en estos momentos «debe regir una política de transparencia total». «Los ofrecimientos deben ser públicos y transparentes para que no haya lugar a dudas», ha insistido el portavoz parlamentario.

Negueruela ha recriminado también a la presidenta del Govern que esté «en la extrema derecha sin la extrema derecha», al considerar que deja en manos de Le Senne la decisión de seguir en el cargo de presidente del Parlament.

«El Govern no puede cesar a Le Senne, pero Baleares tiene un mecanismo que ya está activado», ha recordado el socialista, en referencia a la revocación. En esta línea, ha afeado a la presidenta que, mientras «Vox rompe con el acuerdo de gobierno», ella «deja a Vox seguir condicionando la estabilidad de las instituciones».

«Vox dice que rompe con Prohens y ella deja decidir a Vox si mantiene a Le Senne como presidente. Está tan presa de la extrema derecha hasta el punto que Vox le dice que no quiere estar con ella y ella deja elegir a Le Senne si sigue», ha sentenciado el portavoz del PSIB, pidiendo a Prohens que inste a sus diputados (del PP) que voten ‘sí’ a la revocación.

Desde las filas de los independentistas de Més, su portavoz parlamentario, Lluís Apesteguia, ha ofrecido los cuatro votos de su formación para destituir a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, «sin ninguna duda», entendiendo que Prohens debe asumir «la responsabilidad» de la situación política actual.

«La culpa de lo que estamos viviendo es exclusivamente de Prohens, que ha elegido el camino marcado por la extrema derecha», ha dicho.