El PP ha registrado este miércoles una queja formal contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox) por el criterio de aplicación que hizo del reglamento en el pleno de este martes al conceder el turno de palabra al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, por alusiones y retirar la palabra a la presidenta balear Marga Prohens tras acusar ésta a los socialistas de «tener a los etarras como socios». Lo hizo mostrando una foto de Josu Ternera.

En el pleno de este martes, Prohens arremetió contra la portavoz del PSSOE, Iago Negueruela, por haber criticado los pactos del PP con Vox. Prohens contestó que sus socios «nunca serán prófugos de la justicia o un terrorista que justifica el asesinato de guardias civiles». Acompañó sus palabras mostrando una foto de Carles Puigdemont y otra de Josu Ternera.

La intervención de Prohens originó una gran trifulca y las protestas airadas de los diputados del PSOE. De forma sorprendente, Le Senne retiró la palabra a Prohens y le dio un turno al portavoz del PSOE por alusiones. La decisión enfadó a los diputados de Vox, que abandonaron el pleno. Tremendo enfado también contra Le Senne entre los miembros del Govern y los diputados del PP.

La portavoz del PP, Marga Durán, ha lamentado que Le Senne concediera el turno de palabra a Negueruela pero no a la presidenta del Govern, Marga Prohens, cuando se habían hecho «alusiones directas en cinco ocasiones» por parte del socialista. «Tendría que haberle dado opción de defenderse», ha considerado Durán.

En este sentido, la portavoz ha explicado que Le Senne, al terminar la Junta de Portavoces, «ha dicho que considera que tiene que ser mucho más riguroso en dar la palabra por alusiones». Así, ha señalado que el presidente «ha tomado en consideración lo que el PP ha solicitado» que es que «se aplique con rigor y seriedad el reglamento».

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, quien ha considerado «intolerable que se califique a la presidenta del Govern de indigna» y ha calificado la decisión de Le Senne de «poco acertada y cuestionable», «fruto de querer mantener la imparcialidad» durante el pleno.

Asimismo, Ribas ha señalado que «la izquierda pretende que haya debates broncos y dificultar la labor de la presidencia de la Cámara, que tiene que tomar decisiones rápidas en momentos de tensión».

Por ello, la portavoz ha asegurado que a partir de ahora, el presidente «interpretará de forma más restrictiva conceder el turno de palabra por alusiones», informa Europa Press.

Por otra parte, la oposición ha mostrado su apoyo al presidente del Parlament, tras el escrito presentado por el PP. Así lo han manifestado los portavoces de los grupos que conforman la oposición -PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos- en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha considerado «grave que se vuelva a incidir en esta materia» ya que «traer en esta Cámara la foto de un terrorista no es procedente». «Hay cosas que no sirven en política», ha continuado Negueruela, quien ha considerado que «usar contra la oposición la foto de un asesino de ETA está fuertemente fuera de lugar y es indigno». «El PSOE no puede aceptar que la presidenta del Govern diga que nuestro socio es Josu Ternera», ha sentenciado.

En este sentido, el portavoz socialista ha ofrecido en la Junta de Portavoces «retirar» sus palabras del libro de sesiones «si Prohens retira las alusiones a Ternera», un hecho que, ha asegurado, «dignificaría la política».

En relación con el debate sobre esta cuestión en la Junta de Portavoces, Negueruela ha considerado que el PP y Vox han «abroncado a su propio presidente» y que «le han dicho que siempre le da la razón al PSIB».

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha opinado que el pleno de este martes estuvo «enfangado» y ha lamentado que Prohens «no guardó las formas porque llevó en sede parlamentaria como elemento de confrontación partidista el terrorismo y la foto de un asesino».

En esta línea, Apesteguia ha señalado que la actuación de la líder del Ejecutivo balear fue «indigna» y una «falta de respecto a las víctimas y a los demócratas».

La formación ha mostrado su «apoyo» a Le Senne y ha añadido que «se puede estar o no de acuerdo con la actuación del presidente del Parlament, pero la presidenta del Govern no puede reñir en público al presidente». «El Govern tiene que entender cuál es la separación de poderes», ha concluido.

Por otro lado, los portavoces de Més per Menorca, Josep Castells, y Unidas Podemos, Cristina Gómez, han insistido en la calificación de «indigna» en referencia a la actuación de Prohens durante el pleno y Gómez ha destacado que «no tiene que sorprender la reacción de quién se sintió interpelado» por lo que dijo la presidenta.

Igualmente, Castells ha asegurado que su formación ha «agradecido y apoyado» la actitud de Le Senne, quien «tuvo la valentía de dar la oportunidad al PSOE de defenderse de unas acusaciones muy graves».

«Mostrar el retrato de un etarra y quererlo vincular con un grupo político es impropio de un Parlament y de una presidenta de una comunidad autónoma», ha sentenciado Castells.