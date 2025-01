El PP exige a Armengol que tramite de urgencia la proposición de ley para la gratuidad del transporte

El portavoz del Govern del PP, Toni Costa, ha exigido a la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, que tramite de «urgencia y de forma inmediata» la proposición de ley para la gratuidad del transporte en Baleares presentada ayer por los populares.

«Hoy mismo, que no sea el lunes», ha afirmado Costa, quien ha precisado que «cada día que pasa sin hacerlo es un día más sin que se actualicen las pensiones y se pague el transporte público a las comunidades autónomas», ha agregado.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha asegurado que desde el Govern no contemplan otro escenario que no sea el que el Ejecutivo central negocie los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para poder sacar adelante los decretos para cofinanciar el transporte de las Comunidades Autónomas.

Según los cálculos del Govern, ha apuntado Costa, el archipiélago necesitaría cerca de 63 millones (que son 20 más que los 43 que recibió el año pasado) para alcanzar la gratuidad de el servicio de transporte público de las cuatro islas, aunque ha puntualizado que no existe garantía alguna de que la cuantía final vaya a ser esa.

Costa no obstante ha asegurado que, se aprueben las ayudas estatales o no, el archipiélago cuenta con recursos suficientes para mantener la gratuidad.

«Ahora mismo podemos, a día de hoy podemos asumir el coste. Lo que vamos a hacer es dar tranquilidad a los ciudadanos de Baleares, a día de hoy no cambia nada», ha indicado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, pese a que no aclarado cuál sería el coste total para las arcas autonómicas en el caso de que no llegarán las ayudas estatales.

«No vamos a hacer futuribles cuando no concebimos otro escenario, porque nos parecería un escándalo que Sánchez utilice a las Comunidad Autónomas, a los ciudadanos y a la gratuidad del transporte público por puro oportunismo político. Nos parecería vergonzoso», ha indicado.

Preguntado por la posibilidad de que finalmente no lleguen estas ayudas, y ante el compromiso del Govern (que también ha asumido el Ayuntamiento de Palma) de mantener la gratuidad 2025, Costa ha reiterado su negativa a adelantarse a los hechos. «Si dentro de cinco meses pasa eso, ya veremos lo que hacemos», se ha limitado a decir.

Las entregas a cuenta pendientes

El portavoz del Ejecutivo autonómico también se ha referido a otro de los puntos que iba incluido en el decreto ómnibus, las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, que en el caso de Baleares ascienden a cerca de 150 millones de euros.

En la misma línea, ha asegurado que no contemplan otra posibilidad que no sea la de que el Gobierno central acabe entregado estas cuantías a las regiones, dado que corresponden a los impuestos pagados a nivel autonómico.

«Alguno podría pensar que son transferencias, decisiones que toma Sánchez, y no es así. Son impuestos que hemos pagado los ciudadanos de Baleares y que corresponden a la Comunidad Autónoma, no es una dádiva», ha insistido Costa, quien ha instado a reformular el sistema para que las entregas a cuenta se transfieran de forma automática, independientemente de si los Presupuestos estatales están prorrogados o no.

Costa también ha admitido que no ha habido novedades en las negociaciones con los de grupos parlamentarios para la tramitación de los Presupuestos de 2025.

«Dijimos que hasta que no tuviéramos la mayoría suficiente no presentaríamos el proyecto del ley de Presupuestos, y en este sentido lo que dije en al primera rueda de prensa del año no ha cambiado. No ha habido ni el más mínimo cambio al respecto», ha asegurado el también conseller de Economía