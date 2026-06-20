Las peticiones de extranjeros para matricular sus coches en Mallorca casi se triplican en cuatro años y han pasado de 2.740 en 2022 a 6.273 en el año 2026, según datos de la ITV trasladados por el Consell de Mallorca.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha dado a conocer estos datos tras una reunión con el conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Ibiza, Mariano Juan, para abordar la aplicación de medidas de limitación del tráfico en las islas y el intercambio de experiencias en la gestión de la movilidad.

Rubio ha atribuido este incremento a la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que limita a seis meses la circulación de vehículos con matrícula extranjera, y ha señalado que el Consell de Mallorca trabaja en una regulación que prevé limitar a un vehículo por vivienda las matriculaciones de personas no empadronadas en la isla.

Asimismo, ha recordado que esperan que la futura ley de regulación de la afluencia de vehículos pueda aplicarse de manera inmediata una vez sea aprobada por el Parlament balear, después de haber sido aprobada por el pleno del Consell el pasado 5 de junio y remitida a la Cámara autonómica.

El conseller insular ha indicado que ya se está desarrollando la infraestructura de control necesaria, que incluirá la gestión del acceso de vehículos, el cobro de la tasa y el control del techo de vehículos de alquiler.

Durante el encuentro, ambas instituciones han abordado la experiencia de Ibiza en la aplicación de su normativa de regulación del tráfico, que en su primer año de funcionamiento ha permitido reducir en unos 32.000 los vehículos que circulan en la isla durante el verano, lo que supone un descenso de alrededor del 15%, además de fijar un cupo inferior al del año anterior con 2.500 vehículos menos autorizados.

En el caso de Mallorca, Rubio ha indicado que se trabaja en un modelo que contempla el citado límite de un vehículo por vivienda para personas no empadronadas con residencia en la isla.

Por su parte, el vicepresidente del Consell de Ibiza ha destacado la experiencia de la isla en la aplicación de su ley de regulación y ha señalado que el sistema ha tenido efectos sobre la domiciliación de vehículos y ha facilitado la adaptación progresiva a la normativa insular.

Finalmente, ha subrayado que la cooperación entre ambas instituciones permitirá compartir herramientas de gestión y control para la aplicación de futuras restricciones en Mallorca, teniendo en cuenta las diferencias entre ambas islas.