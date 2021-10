El Atlético Baleares ha llevado hoy a cabo su penúltimo entreno antes de viajar mañana a Madrid. El domingo disputará la sexta jornada de la liga Primera RFEF Footters en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el mítico Alfredo Di Stéfano, para medirse al Real Madrid Castilla. El objetivo es seguir invictos y en la parte alta de la clasificación, para seguir con este ilusionante arranque de competición. Son baja segura Josep Jaume, Jesús Álvaro y Cordero, mientras que Alfonso es duda. El técnico Xavi Calm compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro y adelantó que «esperamos un partido complicado seguro porque el filial del Madrid está muy fuerte en su casa, domina muchas fases y muchos aspectos del juego y nos obligará a estar muy concentrados durante todo el partido».

En cuanto a cuáles son las virtudes del equipo entrenado por Raúl aseguró que «ellos son muy determinantes en el último tercio de campo, y por eso tenemos que intentar que no estén cómodos en situaciones donde ellos son muy desequilibrantes. Creo que el partido se decidirá en las áreas, por eso tenemos que ser contundentes ahí, sobre todo en la suya, y tenemos que intentar llegar el máximo posible a su área porque puede que sea donde ellos sufren un poco más».

«Físicamente el equipo llega bien. Sabemos que será un partido exigente como todos, y en cuanto a bajas tenemos las mismas que la semana pasada, las conocidas de Cordero y Josep, a las que se suma Jesús, que todavía no se sabe bien cuanto tiempo tiene que estar de baja, pero serán unas cuantas semanas desafortunadamente. También tenemos a Alfonso que es duda, mañana sabremos si podrá entrenar o no», explicó Calm, que dijo que «el equipo lleva toda la semana trabajando para poder alargar esta dinámica, cuando tienes malas dinámicas lo que quieres es romperlas lo antes posible y cuando las tienes buenas no quieres que se acaben. Nosotros vamos a Madrid no pensando en no perder, sino pensando en los tres puntos que están en juego».

Sobre el horario del partido, el domingo a mediodía, afirmó que «creemos que no son las mejores condiciones para jugar, cuando en otras ciudades hace más frio y se juega por la noche o la tarde y aquí se tiene que jugar por la mañana. Creemos que las condiciones para poder practicar deporte y que el partido sea lo más bonito posible no se están dando. Ahora estamos en octubre, puede que tengamos la suerte de que ya las temperaturas no sean tan altas y tengamos las condiciones más idóneas para poder disfrutar y que los jugadores disfruten en todo momento y que el público pueda disfrutar de un espectáculo que mejor que en condiciones tan adversas, pero jugaremos a la hora que nos digas, sin problema».

«Estamos al principio todavía, lo que está claro es que todos los partidos son igual de complicados, los rivales son increíbles y el equipo que tenga ventaja será el que sepa gestionar mejor los momentos. Cuando tienes un buen momento aprovecharlo, cuando tienes uno malo, estar todos juntos e intentar salir lo antes posible, porque la calidad de los equipos les hace que todo se decida por detalles. Cuando hay equipos tan potentes con jugadores con tanta calidad, el equipo te da un plus automáticamente y de momento, estoy muy contento con el equipo y con lo que están haciendo», dijo para finalizar el entrenador catalán.