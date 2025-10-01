El Palmer Basket presenta de una tacada a Dike, Holowell y Frierson

Los nuevos componentes del equipo isleño, Golden Dike, Tray Hollowell y Matt Frierson, han sido presentados como jugadores del Palmer Basket. El director deportivo, Juanan Serra, ha profundizado en los motivos que han originado la llegada de los baloncestistas al equipo.

David Arbó y Tolo Oliver han protagonizado la primera mitad de la comparecencia ante los medios de comunicación. Arbó ha razonado: “Es un día grande para Polarier; nuestra casa está abierta al Palmer Basket; tenemos un vínculo especial”. El empresario ha señalado: “No veo mejor manera de darnos a conocer y tener visibilidad que a través de la cultura y el deporte”.

El vicepresidente del club, Tolo Oliver, ha subrayado: “No nos podemos sentir más orgullosos de compartir parte de este proyecto con gente como David Arbó”. Oliver ha recalcado: “Hemos conseguido que toda la gente que nos está ayudando sienta el proyecto suyo; el nivel de implicación de la familia Arbó es muy grande”.

Juanan Serra ha detallado las razones por las cuales los tres protagonistas de la cita se han enfundado la camiseta turquesa. Serra ha explicado: “Hemos apostado por Golden Dike porque creemos que es un jugador con hambre para crecer y porque cumple con las características atléticas que buscábamos para la posición de pívot”.

El director deportivo ha apuntado: “Tray Hollowell nos puede dar mucho en el uno contra uno y en las situaciones de bloqueo directo; es capaz de romper las situaciones tácticas”. En referencia a Matt Frierson, Serra ha afirmado: “Es un tirador, tiene mucha amenaza en el tiro exterior; estamos muy contentos con su llegada y estamos convencidos de que crecerá en otras facetas”.

Golden Dike ha asegurado: “He coincidido con Juanan Serra y Marco Justo en las categorías inferiores de la selección; estoy aquí para crecer como jugador”. Tray Hollowell ha argumentado: “Palmer ha sido la mejor opción que he tenido; Marco Justo me ha dado un plan de juego y la confianza de jugar en una competición como la Primera FEB”. Por último, Matt Frierson ha reconocido: “Marco Justo es todo trabajo y esto es lo que más me gusta; tengo muchas ganas de progresar en mi carrera y el trato del club es maravilloso”.