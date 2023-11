Palma acoge ‘Rayuela 2023’, plataforma del teatro independiente

Entre los días 29 de noviembre y 3 de diciembre Palma será escenario de la tercera edición de Rayuela, festival itinerante en el que además de talleres y mesas redondas, se muestran producciones de miembros de la asociación En CompañíaS, que reúne parte significativa del tejido más activo del teatro independiente en España.

Iguana Teatre es una de ellas y este año son los anfitriones de Rayuela 2023. El año pasado Iguana presentó en Sevilla, durante la celebración de Rayuela 2022, su puesta en escena de Pequeñas tragedias, adaptación libre de tres relatos de los cuatro que Alexandr Pushkin escribió bajo este título genérico a finales del primer tercio del siglo XIX. He dejado escrito que se trata de una auténtica obra maestra.

Siguiendo con la costumbre heredada de las ediciones anteriores, Iguana Teatre no presentará ninguna producción en esta edición, debido a que se da por sobreentendido que el público local se conoce al dedillo todas sus producciones. El Teatre del Mar es el escenario elegido.

Un total de ocho compañías procedentes de Andalucía, Canarias, Aragón, Valencia, Madrid y País Vasco se dan cita en Rayuela 2023 y si me lo permiten, destacaré dos montajes: en la inauguración (29 de noviembre) Atalaya Teatro presenta Esperando a Godot de Samuel Beckett, obra que se considera el cénit del teatro del absurdo. Los andaluces Atalaya Teatro precisamente fueron los anfitriones de Rayuela 2022. Y en la clausura (3 de diciembre) Teatro Che y Moche presenta El viejo y el mar, adaptación de la novela corta que escribió Ernst Hemingway en 1951. Los aragoneses, por cierto, fueron anfitriones de Rayuela 2021.

Les confieso que no pienso perdérmelas. Hay una tercera adaptación que se ha programado para el 2 de diciembre: Mefisto For Ever, adaptación libre de Mefisto, escrita en 1936 por el crítico y escritor Klaus Mann, hijo de Thomas Mann y a su vez considerado el enfant terrible de la República de Weimar. Una coproducción de Meridional (Madrid) y Vaivén (País Vasco).

Toda la información la pueden encontrar en teatredelmar.com, asimismo en festivalrayuela.com, muy en especial quienes estén interesados en asistir a las representaciones del Teatre del Mar e incluso a los debates que tendrán lugar en el Club Diario de Mallorca. Asimismo se han programado talleres que serán impartidos por Carlos Martín, de Teatro del Temple (En busca de la emoción primigenia), Santiago Sánchez, de L’Om Imprebis (De la Improvisación a la creación) y Nines Carrascal, de Histrión Teatro (La distribución en los tiempos del cólera). Talleres que tendrán lugar en el Teatre del Mar y en la Asociación de Vecinos de El Molinar.

Iguana Teatre estará representada por Carles Molinet en la mesa redonda Encuentro Alianzas. Quiero detenerme en este último debate, porque en cierta manera encarna la razón de ser de la asociación En CompañíaS. En efecto, las crisis (económica de 2008 y la pandemia en 2020) en el primer cuarto del siglo XXI han obligado a las compañías a reinventarse y sacar el mayor provecho a los circuitos, al tiempo que incidir en el territorio de las coproducciones. Hemos sido testigos, de los perniciosos efectos causados por la pandemia, atomizando las producciones y causando la precariedad laboral e incluso el riesgo, cierto, de ver desaparecer algunas compañías.

Esta es la razón principal para asistir a esta mesa redonda que tendrá lugar al mediodía del 2 de diciembre en el Club Diario de Mallorca.

La asociación En CompañíaS cuenta entre sus miembros algunos colectivos surgidos a comienzos de la década de los años 80 y, entre los más recientes, aquellas compañías formadas a inicios de este siglo, y en el caso de Iguana Teatre precisamente ahora anda conmemorando el 30 aniversario. Todas estas iniciativas surgidas en dominios del teatro independiente merecen ser consideradas parte de nuestro patrimonio cultural y por tanto a defender.