Paliza salvaje en un edificio okupado de Palma: irrumpe a golpes en una habitación y deja a su víctima al borde de la muerte

Palma vivió una escena de auténtico terror que parece sacada de una película violenta. Un hombre ha sido detenido tras protagonizar un ataque salvaje contra otro varón, al que dejó gravemente herido con múltiples fracturas y un traumatismo craneoencefálico tras una persecución brutal que se extendió desde el interior de un edificio hasta plena calle.

Los hechos, que han conmocionado a los vecinos, se remontan a la madrugada del pasado 12 de febrero. Eran alrededor de las 02:00 horas cuando la tranquilidad de la noche se rompió de forma abrupta. La víctima, que se encontraba refugiada en una habitación dentro de un edificio okupado, comenzó a escuchar golpes cada vez más violentos en la puerta. Desde el exterior, un individuo fuera de sí no solo exigía que le abrieran, sino que lanzaba amenazas e insultos cargados de agresividad.

Lo que vino después fue una auténtica escena de pesadilla. La violencia ejercida contra la puerta fue tal que terminó cediendo por completo: descolgada, destrozada, convertida en una simple barrera inútil. En cuestión de segundos, el agresor irrumpió en la estancia y, sin mediar apenas palabra, se abalanzó sobre la víctima, propinándole una lluvia de puñetazos directos al rostro.

La brutalidad del ataque no dejó margen de reacción. Aun así, en un intento desesperado por salvar su vida, la víctima logró escapar de la habitación y salir a la calle. Pero el horror no terminó ahí. El agresor, completamente descontrolado, salió tras él y lo alcanzó en plena vía pública, donde lo agarró por el cuello aplicando la peligrosa técnica conocida como mataleón, poniendo en serio riesgo su vida.

Solo la intervención fortuita de una testigo evitó un desenlace aún más trágico. Sus gritos de auxilio alertaron la escena y provocaron que el atacante huyera precipitadamente, dejando atrás a su víctima gravemente herida. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre con lesiones estremecedoras: fracturas en la mandíbula y la nariz, además de un traumatismo craneoencefálico que obligó a su traslado urgente a un centro hospitalario. La violencia ejercida había sido extrema.

La investigación, asumida por el Grupo de Homicidios, reveló la gravedad de lo ocurrido. Durante semanas, el presunto agresor permaneció en paradero desconocido, lo que llevó a emitir una orden de búsqueda y detención. Finalmente, el pasado lunes, el fugitivo cayó. Fue localizado de forma casi casual durante un control rutinario de la Policía Local en las inmediaciones del mismo edificio donde ocurrieron los hechos. Al comprobar su identidad, los agentes confirmaron que pesaba sobre él una requisitoria policial, procediendo inmediatamente a su detención.

Ahora, el detenido se encuentra a disposición de la Policía Nacional mientras continúan las diligencias. Un episodio de violencia extrema que deja al descubierto una realidad inquietante: la facilidad con la que una disputa puede transformarse en un ataque brutal con consecuencias devastadoras.