Paco Colombàs, el imprescindible

Si no son de Mallorca, o bien no conocen a nuestra alta sociedad como es debido quizás tampoco conozcan al hombre del que les voy a hablar a continuación. Paco Colombàs, el deseado, o bien el imprescindible de todas las fiestas bien, o sea cool hasta decir basta que se celebran en la Isla y fuera de ella. Paco va a bodas, aniversarios, o fiestas porque sí, y va a trabajar pero también para que lo disfrutemos en su saber hacer como pincha discos. Es quizás el único que no trabaja con complejos de ningún tipo, o al menos no los conozco hasta hoy. Sabe que su función es hacer que la gente se divierta y pone todo el empeño en ello. La pista se llena en un santiamén en cuanto suena el primer tema, porque Colombàs conoce al cliente y a sus invitados, y lo hace en muchas ocasiones con un retrato visual de la escena que le da toda la información que necesita para no equivocarse con la música elegida.

Otro que actúa de manera similar entre amigos es Igor Tckotoua, del que ya les hablaré, si me dejan claro. El caso es que nuestro amigo va de fiesta en fiesta y todos le adoramos, a él y a los que le acompañan. Todos bailamos, que no es poco, y todos cantamos. Que es peor y más difícil pero también más divertido. El personaje no nació de la nada. Lean. Paco Colombàs es un artista multidisciplinar, DJ, productor musical y alma creativa de Panela Productions, una de las agencias musicales más destacadas de Baleares. Nacido en 1984 en el popular barrio de Santa Catalina, en Palma de Mallorca, creció entre melodías, tradiciones y una fuerte identidad cultural.

Hijo de Perico Colombàs y Francisca Inmaculada, Paco vivió una infancia marcada por el deporte, la pasión por el Rcd Mallorca, la música y la vida de barrio. Desde muy joven, destacó como líder natural y canalizador de alegría en su entorno. Su formación musical comenzó en el Coro del Colegio San Francisco, donde cantó durante más de diez años bajo la dirección de Fray Riera. En la adolescencia se sintió atraído por el mundo de la fiesta y el espectáculo, comenzando como relaciones públicas en las míticas Galas de Tarde de Palma, donde más tarde también lideró equipos y descubrió la figura del DJ Kiko Navarro, uno de sus referentes. Otro grande entre los imprescindibles. Haré una serie sobre ellos que tan felices nos hacen. Si me dejan.

A los 18 años se trasladó a Barcelona para estudiar Arte Dramático y Teatro Musical en el Col·legi del Teatre y en la academia de Dagoll Dagom y El Tricicle, forjando así una sólida carrera como actor y cantante. Financiando su estancia con trabajos en la noche barcelonesa, Paco fue construyendo su independencia artística y personal. Tras varios años en Barcelona, regresó a Mallorca por motivos familiares, como todos, aunque la realidad es que nos añoramos de la terreta, y vivió una etapa dorada en la televisión autonómica IB3, participando en series, programas y radio. Las fans caían rendidas.

Paralelamente, comenzó a pinchar música en fiestas privadas y clubes como Cultura Club, afianzando su identidad como DJ. Su entrada en el mundo de las bodas y eventos privados se dio de la mano de Javier Escobar, el mítico y ya desaparecido relaciones publicas barcelonés que nos enseño a todos a vivir bonito. Fue tras una actuación en la boda de Pablo Fuster de Relojería Alemana con Cristina Lahoz en la finca de Biniagual que marcaría un antes y un después también en lo que a bodas se refiere. Fue maravillosamente natural.

A partir de ahí, nació Panela, hoy convertida en referencia insular con una propuesta fresca, elegante y profundamente musical. Panela produce más de 400 eventos al año ofreciendo experiencias únicas con artistas, DJs y bandas como Isla Paradiso. Una de las cosas que están en marcha con Panela y le hacen sentir más orgulloso es de la alianza con el Rcd Mallorca donde Panela Productions es el proveedor artístico oficial del club y donde exponen partido a partido a los artistas más destacados de la casa. Todo empezó el año pasado en Sevilla en la previa de la final de la copa de Su Majestad el Rey en La Cartuja delante de 30.000 aficionados mallorquinistas desplazados.

Paco es también padre, felizmente casado con el amor de su vida Mar Bonet, y defensor de una vida plena donde el arte, la familia, la música, el deporte y la autenticidad se entrelazan en armonía. Se lo puedo asegurar.

Tras estructurar su primera empresa, Panela, rodeándose de un equipo de profesionales de alto nivel, Paco Colombàs decide emprender un nuevo camino, esta vez enfocado en el sector de los servicios. Junto a su socia Elisa Doehne, lanza Delaisla, un proyecto que ofrece una visión de Mallorca como nunca antes se había contado. La creación de Delaisla responde a un paso

natural en la evolución de Paco, quien, gracias a su reconocimiento local y su extensa red de contactos, se había convertido en una referencia habitual para quienes buscaban recomendaciones auténticas y experiencias especiales en la isla.

Su conexión con Mallorca es profunda: la ama y la respeta como a una madre. Y se ha convertido un poco en su alma. Delaisla nace con la intención de redefinir el concepto de Concierge en la isla, apostando por una mirada más íntima y consciente del lujo —entendido no desde la ostentación, sino desde la comodidad y el valor de lo auténtico. Además, promueve una economía circular que se genera y permanece en Mallorca, apostando por el desarrollo local y sostenible.

En paralelo, desde el año pasado, Paco ha decidido centrarse también en su proyecto musical personal. Tras años de formar parte de diferentes bandas —desde el pop y pop-rock hasta el folk electrónico con Oso Leone, grupo con el que dejó de actuar en 2018—, ha vuelto a la composición, ésta vez con una visión más madura y propia. Actualmente está en la fase final de producción de su primer álbum en solitario, compuesto por siete canciones que nacieron durante una escapada creativa de tres días junto a otros músicos.

Este proceso ha sido documentado y formará parte de un proyecto audiovisual que acompañará el disco. La producción musical está a cargo de Javi Garayalde (Kyodai, Wagon Cookin’), con la coproducción creativa de Nacho Velasco. Junto a Xisco Cabello, Paco trabaja en el diseño de una experiencia “live” que trasciende la música, integrando iluminación y visuales para ofrecer al público un viaje sensorial completo. La música electrónica de autor de Paco Colombàs verá la luz a finales de octubre de 2025, marcando un nuevo hito en una trayectoria personal y artística en constante evolución. En éxito constante, y por algo será, y no solo por lo guapo que es. Puñetas y no digo nada más, ya saben cómo son las envidias de engorrosas. Te queremos genio, y a tu hermano también.