OKDIARIO organiza en Palma el encuentro ‘FP Baleares: formando el talento que necesita el mercado’

Con el objetivo de debatir los retos y oportunidades de la formación profesional en el archipiélago, OKDIARIO organiza el próximo 11 de mayo el encuentro FP Baleares: formando el talento que necesita el mercado.

La jornada reunirá a destacados expertos del sector público y privado para analizar cómo la formación profesional se ha convertido en un motor indispensable para la economía de Baleares.

El evento tendrá lugar el próximo lunes, de 10:00 a 11:45 horas, en las instalaciones del beach club Anssia, ubicado en el Passeig del Portitxol de Palma. Para acudir puede registrarse a través de este enlace o contactando vía email en [email protected].

La jornada arrancará con un café de bienvenida para los asistentes, seguido de una inauguración oficial por parte de OKDIARIO. El núcleo central del evento será una mesa redonda titulada FP Baleares: innovación educativa y colaboración con la empresa para formar talento, moderada por Julio Bastida, delegado de OKBALEARES.

PROGRAMA

10:00h Registro, acceso de asistentes y café de bienvenida.

10:20h Inauguración a cargo de OKDIARIO.

10:30h Mesa redonda: FP Baleares: innovación educativa y colaboración con la empresa para formar talento. Modera: D. Julio Bastida, delegado de OKBALEARES.

Intervienen:

D.ª M.ª Isabel Salas , directora general de Formación Profesional del Gobierno de las Islas Baleares.

, directora general de Formación Profesional del Gobierno de las Islas Baleares. D. Diego González , presidente de ADEMA.

, presidente de ADEMA. D.ª Rocío Angulo , directora de CESUR Mallorca.

, directora de CESUR Mallorca. D.ª Diana Hisado , representante de ASBAEF.

, representante de ASBAEF. D. Antoni Ginard, director de la Autoridad Portuaria de Baleares.

11:15h Entrevista caso de éxito a D. Marcos Esteban, alumno de grado técnico superior en gestión de alojamientos turísticos.

11:35h Cierre institucional a cargo de D. Antoni Vera, consejero de Educación y Universidades del Gobierno de las Islas Baleares.