«Las obras del Paseo Marítimo de Palma van a plantear un auténtico caos la próxima temporada, ya que se trata de un punto de gran flujo de tráfico». Así se ha pronunciado el presidente de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), Rafael Roig, quien en tan sólo unos meses cumplirá una década al mando de la patronal.

OKDIARIO ha entrevistado al también dirigente de la Asociación Empresarial del Servicio Discrecional de Viajeros de Baleares, quien analiza en profundidad la situación del sector del transporte en las Islas.

Pregunta.- ¿Qué piensa del colapso diario que habrá en los accesos al puerto de Palma con las obras del Paseo Marítimo?

Respuesta.- Aunque me consta que la Autoridad Portuaria ha organizado al más mínimo detalle la ejecución de todas las fases de la reforma del Paseo Marítimo, puedo asegurar que la próxima temporada turística estas obras van a plantear un auténtico caos, ya que es un punto de gran flujo de tráfico provocado por la propia actividad turística: llegada de cruceros, incremento de la llegada de mercancías, actividad de taxis, etc. Se tendría que plantear a la propia Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento de Palma hacia dónde dirigirán este tráfico durante ese periodo y qué medidas ha establecido como ruta alternativa al paso por la zona afectada por obras.

Por otro lado, sobre el proyecto final de la remodelación del Paseo Marítimo, la FEBT planteó en su momento una serie de alegaciones que nunca fueron contestadas ante la Autoridad Portuaria, así como al propio Ayuntamiento, como eran la habilitación de más cargas y descargas para mercancías y el mantenimiento de los tan necesarios estacionamientos de autocares en esa zona. Todas estas peticiones no han sido ni contestadas, por lo que hay una postura de desagrado ante este silencio.

P.- ¿Cuántas empresas están al borde de la ruina en Baleares por el alza indiscriminada de los precios de los combustibles?

R.- En la actualidad podemos afirmar que el incremento del precio del combustible provocado por la crisis de Ucrania ha afectado rotundamente a la rentabilidad de las empresas de transportes, ocasionando situaciones dificultosas en su viabilidad. Aun así, a día de hoy no tenemos constancia de que provoque situaciones tan drásticas como la suspensión de pagos o quiebras. La implicación del Govern ante este aumento del precio del combustible puede ser tildada de positiva, ya que Baleares ha sido una de las pocas comunidades autónomas donde se ha dotado de subvenciones autonómicas, además de las estatales, a las empresas y autónomos del sector de transportes de mercancías damnificados ante dicho encarecimiento. Pese a ello, quiero resaltar que estas ayudas autonómicas aún no han sido recibidas por las empresas de transporte de mercancías y este sobrecoste a día de hoy está íntegramente repercutido a éstas, causando gran incertidumbre y nerviosismo.

P.-¿Qué opina acerca de las restricciones de tráfico vigentes en la actualidad como, por ejemplo, la implantación del carril Bus-VAO?

R.- Consideramos que el carril Bus-VAO es una buena medida implantada desde el Consell para dar prioridad e incentivar el uso del transporte público, transporte discrecional, regular, taxis, etc. No obstante, inicialmente este carril presentó una serie de inconvenientes que fueron planteados al propio Consell y luego fueron subsanados por su parte y dentro de las directrices que establece la Dirección General de Tráfico. Aun así, creo que dentro de la tipología de vehículos permitidos en su circulación, debería añadirse el uso del transporte de mercancías y de los VTC por ser considerados un servicio de transporte público.

P.- ¿Y la limitación de velocidad a 80 km/h en la Vía de Cintura?

R.- Pensamos que se tendría que analizar con estudios correspondientes si los objetivos de su implantación, como aumentar la seguridad de dicha vía o reducir su el impacto medioambiental, han sido alcanzados para poder valorar su justificación. No obstante, en la actualidad sigue siendo una vía colapsada por el tráfico, sobre todo en horas punta de acceso a Palma. Si se implantaran medidas como la creación de más carriles de acceso directo a las salidas (carriles 0) y la regulación de los semáforos de acceso al Marítimo en hora punta se agilizaría el tráfico de la Vía de Cintura y se lograría solucionar en gran parte su congestión. De todas formas, se ha solicitado una reunión con el Consell para plantear estas soluciones.

P.- ¿Qué le parece que se haya paralizado el proyecto del segundo cinturón de Palma?

R.- El segundo cinturón es un proyecto ambicioso y de gran envergadura, que proyecta utilizar cuantiosos recursos en su ejecución. Se tendría que analizar y llevar a cabo los pertinentes estudios para ver si este proyecto pondría solución a la gran problemática de la congestión de la Ma20.

P.- ¿Hace falta un polígono de transporte en Palma?

R.- A día de hoy en Mallorca existen aproximadamente 30 polígonos industriales y en cambio no hay un área definida designada para el transporte y distribución de mercancías. Su existencia es fundamental para el buen funcionamiento del transporte, almacenamiento y distribución de productos en la isla y más teniendo en cuenta que está previsto ya en el Plan Territorial Insular. La construcción de un polígono de transporte o centro logístico ayudaría a reducir los costes de insularidad que sufren las empresas de transporte por carretera y éstas podrían tener acceso a servicios complementarios.

P.- ¿Cómo cree que habría que impulsar y optimizar el sector del transporte público (autobuses, taxis) en las Islas?

R.- Por una parte, es esencial para el desarrollo del transporte discrecional que se libere su comercialización mediante la venta por plazas y que de esta forma los autocares pudieran optar a la plena ocupación, y no verse limitados por la externa comercialización de agencias de turoperación. Por otra parte, para optimizar el sector del taxi sería primordial que se adaptara a las nuevas tecnologías para dar cobertura a las necesidades de su demanda actual. Y por último, es esencial que se apueste desde el Gobierno por incentivar con ayudas económicas a los futuros conductores, ya que a día de hoy es preocupante la falta de conductores acreditados con los que las empresas de transporte cuentan.

P.- ¿Cómo ve el proyecto del tranvía de Palma al aeropuerto?

R.- Es un gran proyecto y muy positivo tanto para dinamizar como para dotar de atractivo a la ciudad. Aunque hay que exigir que conviva en armonía con el resto de medios de transporte, en igualdad de condiciones en lo relativo a campañas de incentivación de usos y tarifas que pueda llevar a cabo el Ayuntamiento. Es injusto que el resto de medios de transporte jueguen en desventaja frente al impulso que le pueda dar la administración. Sin embargo, estamos realmente preocupados por cómo afectará a la circulación del tráfico rodado en las vías donde conviva con el resto vehículos, como es el caso de las Avenidas, donde el paso del tranvía dejará dichas avenidas con un solo carril de circulación para el tráfico en general en dirección al mar.

P.- ¿Cree que el tranvía será finalmente una realidad? En caso afirmativo, ¿se cumplirán los plazos marcados?

R.-Tenemos que creer que hay dotada la partida presupuestaria necesaria para su construcción, tal y como han anunciado las administraciones y que será finalmente una realidad. Aunque como todo proyecto de esta envergadura, será una labor muy complicada que se ejecute en los plazos inicialmente marcados.

P.- ¿Cómo valora la temporada turística de este año?

R.- Ha sido una temporada en la que hemos trabajado bien en transporte discrecional de mercancías y en el sector del transporte en general. Sin embargo, este año las empresas en Baleares no han tenido una rentabilidad económica debido al aumento de sobrecostes de combustible, el AdBlue, los aceites y los neumáticos. Todo ha subido mucho.

P.- ¿Qué previsiones augura para la temporada que viene?

R.-Hay mucha incertidumbre, pero reivindicamos precaución. No tenemos que olvidar que venimos de una pandemia. Este año en Baleares ha habido un 10% menos de ingleses y un 10% menos de alemanes, mientras que los franceses han aumentado un 27% y los italianos un 37%. También ha habido un 5% más de vuelos y un 4% menos de clientes. Sí que es cierto que ha habido más transporte, pero no hay que olvidar que hay una guerra en Ucrania y no sabemos lo que puede pasar. Veremos también qué pasa con el tema de Inglaterra y Alemania, con la crisis energética y el Brexit. Hay que ser prudentes, pero yo creo que será una cosa intermedia entre el año 2019 y el 2022.

P.- Este verano el servicio de taxi en Palma ha estado colapsado y desde el sector alegan varias causas, como la falta de licencias y la drástica bajada de coches de alquiler, entre muchas otras. ¿Qué mejoras propone para la próxima temporada?

R.- En el tema del taxi, es verdad que en Palma ha habido una falta de formación de conductores. Puede ser que en algunos municipios de las Islas se tenga que estudiar si faltan licencias. Porque en Palma es evidente que ha habido falta de carnets.