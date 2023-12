El nuevo pavimento de la Plaza de España de Palma señalizará el recorrido de la antigua muralla

La nueva y reformada Plaza de España de Palma estará lista en agosto del año 2024, según estima el Ayuntamiento. El proyecto final contará con una una señalización en el pavimento que indicará el recorrido de la antigua muralla medieval de la ciudad, así como con iluminación en los árboles con el objetivo de que resalten y quede una plaza «más bonita, bien iluminada y más segura para el peatón».

Y es que el pasado mes de marzo, las obras sacaron a la luz restos de la muralla, concretamente ante un local de comida rápida en la convergencia con la calle Marie Curie y en una zona situada junto a la plaza de la Porta Pintada.

Por este motivo, el Consistorio palmesano quiere marcar el recorrido de dicha muralla con un pavimento con un color diferenciado al que se está instalando actualmente y que irá encintado con dos bandas laterales de color cobre, según ha explicado a OKDIARIO Juan José Lemm, coordinador de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma. De esta manera, los peatones podrán visualizar el recorrido de la antigua muralla medieval al caminar por la zona.

Baldosas más resistentes y antideslizantes

Las nuevas baldosas son piezas de 60×80 centímetros y con un grosor de 2 centímetros. A diferencia del anterior pavimento de pizarra, que se deterioraba rápidamente y provocaba caídas a los peatones, el nuevo tiene más aguante y es antideslizante.

Las obras empezaron exactamente el 9 de febrero de 2023, hace ya once meses, y actualmente se está cambiando el pavimento en la mitad de la plaza que está próxima al Bar Cristal y McDonald’s. Desde el Consistorio estiman que en tres semanas se empiece a pavimentar en la parte de las terrazas de los negocios y en febrero haya finalizado la pavimentación en esta primera mitad de la plaza.

Para la otra mitad, el Ayuntamiento calcula que «para julio todo el pavimento esté ejecutado y ya en el mes de agosto finalizar todas las obras en general». Cabe decir que las obras tienen un presupuesto de tres millones de euros y actúan en 8.100 metros cuadrados de superficie.

Por otro lado, las jardineras de la Plaza de España quedarán de la misma manera, aunque se va a replantar y mejorar la jardinería «para que haya más verde y la plaza esté más cuidada», indica Juan José Lemm. Además, la fuente del monumento de Jaume I también se va a restaurar.

«Está todo patas arriba»

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Palma liderado por el popular Jaime Martínez anunció que las obras de la Plaza de España se prolongarían cuatro o cinco meses más de lo previsto, finalizando el próximo verano. Un hecho que provocó el enfado de algunos vecinos de la ciudad.

Un viandante opina que «está todo patas arriba, incluso en estas fechas navideñas. Espero que terminen lo antes posible porque ahora mismo esta zona es el absoluto descontrol». Sin embargo, cree que «el proyecto parece que dará una nueva visión de la Plaza y creo que el resultado final será muy positivo para todos».

Por otro lado, indica que ha «alucinado al ver la Plaza de España así. Vivo en las afueras y no paso nunca por aquí. Pero hoy he pasado y no me ha gustado nada. Hace mucho tiempo que esto está así. No sé por qué tardan tanto, pero esperemos que quede bien».

Otro peatón asegura que «las obras de la Plaza de España están tardando demasiado o tengo esa sensación. Espero una plaza muy mejorada y que no tenga tantos problemas de suciedad como ha tenido en estos últimos años».