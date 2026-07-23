La nueva temporada del Teatre Principal combinará clásicos y nuevas producciones y traerá a Jaume Anglada de vuelta a los escenarios

La nueva temporada del Teatre Principal de Palma combinará grandes clásicos y nuevas producciones con una programación que incluirá teatro, danza, música, espectáculos familiares y la XLI Temporada de Ópera, entre septiembre de 2026 y junio de 2027.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha destacado que la programación apostará por «grandes textos contemporáneos y clásicos» y por una escena que conecte con el público, con el objetivo de consolidar el Principal como un espacio de referencia para las artes escénicas. La venta de abonos comenzará el 2 de septiembre y la de entradas generales se abrirá el 5 del mismo mes.

El 25 de septiembre se inaugurará la nueva temporada con Todos los ángeles alzaron el vuelo de la compañía La Zaranda. El 27 de septiembre tendrá lugar el primer pase de una representación de danza con Quiso negro, de la mano de la coreógrafa Ester Guntín.

La programación teatral continuará con la pieza L’arquitecte, de Josep R. Cerdà, presentada en el marco de Fira B! el 30 de septiembre. El 1 de octubre llegará Cyrano, coproducción del Teatre Principal con La Impaciència, basada en la obra de Rostand. El 2 de octubre se representará Bachata, coproducción del Principal con Ovnipresents, y el 3 de octubre Paraules delicades, de Minúcia Teatre de Menorca.

El 6 de noviembre, el teatro acogerá Casting Lear, una propuesta artística de Andrea Jiménez inspirada en El rey Lear de William Shakespeare. La siguiente representación será El retrato de Dorian Gray, adaptación de la obra de Oscar Wilde protagonizada por Àngels Gonyalons.

La programación continuará el 29 de noviembre con Tot fent y La bella Helena, la revisión contemporánea de Miquel Mas a partir de la obra de Jacques Offenbach. Esta producción será la primera coproducción de teatro de texto contemporáneo en años entre el Teatre Principal y el Teatre Lliure de Barcelona, y podrá verse en la Sala Gran.

Dinamarca, de Lluïsa Cunillé, interpretada por Pere Arquillué e Imma Colomer, llegará a la Sala Gran el 3 de diciembre. Dos días después, el 5 de diciembre, será el turno de La ópera de los tres centavos, de Bertolt Brecht y Kurt Weill, que tendrá como gran atractivo la participación de Coque Malla como protagonista.

Para cerrar el 2026, se estrenará el día 13 de diciembre la adaptación de la novela de Delphine de Vigan Las gratitudes, protagonizada por Gloria Muñoz, y Esto no es una comedia romántica, de Pau Pascual y Marina Nicolau, coproducción del Teatre Principal y El Somni Produccions, que podrá verse los días 18, 19 y 20 de diciembre.

Ya en 2027, el día 24 de enero tendrá lugar la representación de El jardín quemado, de Juan Mayorga, con la interpretación de Adriana Ozores y Miguel Hermoso, el 25 de enero, y Acorar sin límites, de Toni Gomila.

Programación en la Sala Petita

La Sala Petita del Principal se consolidará, una temporada más, como un espacio dedicado a la reflexión, la música, la poesía y las propuestas de proximidad. La programación teatral se abrirá los días 10 y 11 de noviembre con Concierto de Amor y Muerte, de Pedro Casablanc, basado en textos de Quevedo y Bécquer.

El 5 de diciembre será el turno de Doce metros cuadrados de piel, de La Rueda Teatro Social, una propuesta de teatro documental que ofrece seis miradas diversas sobre la sexualidad. El 9 de diciembre llegará Litteros, de Miquel Brunet, un espectáculo que fusiona música, poesía, palabra, deseo y teatro. La temporada se completará con actividades formativas y diversas propuestas de investigación vinculadas a las artes escénicas.

Orquesta Sinfónica, jazz y pop-rock

En el apartado musical, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Baleares dedicado al cine tendrá una nueva edición el 24 de septiembre. El Concierto Extraordinario de Santa Cecilia de este año (22 de noviembre) lo protagonizará la Banda de Música de Santanyí.

Asimismo, el Concierto de Navidad de los coros del Teatre Principal será los días 16 y 17 de diciembre. Y la Orquesta de Cámara de Mallorca, dirigida por Bernat Quetglas, celebrará su décimo aniversario con un concierto especial el 23 de enero.

El 13 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del Festival ME_MMIX, con el Ensemble Phace y Nacho de Paz. El Jazz Voyeur Festival hará parada en el Teatre Principal el 25 de noviembre, con la prestigiosa cantante de jazz Cécile McLorin y el pianista Sullivan Fortner. El 1 de diciembre, Germans Tanner, una de las bandas históricas del pop-rock isleño, presentará el concierto Infinitament.

Por otra parte, el 7 de diciembre tendrá lugar el retorno a los escenarios de Jaume Anglada después del grave accidente que sufrió hace un año, concretamente el 8 de agosto de 2025, y será su primera actuación desde entonces. Finalmente, la programación musical se complementará con el concierto de clausura del Festival Alternatilla.

Apuesta por la programación familiar

La programación familiar volverá a tener un peso relevante durante la temporada. Las primeras propuestas serán Tumbalafusta, de Xavier Bobés, Pau Matas y La Ruta 40, los días 10 y 11 de octubre, y Niu, una nueva coproducción del Teatre Principal con Catalina Florit e Irene Soler especialmente dirigida a la primera infancia, los días 20 y 21 de noviembre.

Ya en enero, los días 2 y 3, llegará Gota, de Txema Muñoz, un espectáculo galardonado, entre otros reconocimientos, con el Premio Max y el Premio Feten al mejor espectáculo de calle. La programación para los más pequeños se completará con una nueva edición de Opera for Babies, prevista para marzo de 2027.

XLI Temporada de Ópera

La temporada se iniciará con Faust, de Charles Gounod, en una producción de la Ópera de Lille y la Opera Comique de París, con puesta en escena de Denis Podalydès, que podrá verse los días 28 y 30 de octubre y 1 de noviembre.

La segunda cita será la zarzuela La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal, con dirección escénica de Mario Gas y dirección musical de Manuel Coves, en una producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid, prevista para los días 8 y 10 de enero.

La ópera barroca llegará con Orlando furioso, el primer título de Antonio Vivaldi que forma parte de la historia de la Temporada de Ópera del Teatre Principal, con funciones los días 17, 19 y 21 de febrero. El Concierto de Pascua, bajo la dirección de Carles Ponsetí, tendrá lugar el 24 de marzo.

La temporada continuará el 28 de abril con Pierrot Lunaire, de Arnold Schönberg, una nueva coproducción del Teatre Principal. El ciclo se cerrará con Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, protagonizada por la reconocida soprano Erika Grimaldi, con cuatro funciones los días 14, 16, 18 y 20 de junio de 2027.