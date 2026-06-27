Ni Gucci ni Prada: 10 perros salen a conquistar la pasarela y los corazones de los mallorquines antes de volver a la jaula

Olvídate de las pasarelas de París. Este sábado, el auténtico desfile con glamour, babas y colas en modo helicóptero se celebra en FAN Mallorca. Los protagonistas no llevan tacones, ni trajes de diseñador, ni necesitan filtros de Instagram. Llevan cuatro patas, mucha ilusión y una necesidad urgente de encontrar una familia que les abra las puertas de un hogar para siempre.

La Asociación Peluditos de Son Reus organiza su decimotercer desfile de perros en adopción, una iniciativa que se ha convertido en una de las citas solidarias más emotivas de Mallorca. En esta ocasión serán diez los perros en adopción que desfilarán con una única misión: conquistar corazones y demostrar que detrás de cada ladrido se esconde una historia de abandono, superación y esperanza.

Entre ellos habrá un perro ciego y dos auténticos ‘abueletes’ caninos. Tres candidatos que, por desgracia, suelen quedarse siempre al final de la lista cuando alguien decide adoptar un perro. Sin embargo, quienes conocen el mundo de la adopción saben que precisamente estos animales suelen regalar el cariño más incondicional. No necesitan una mansión ni juguetes de lujo. Les basta un sofá, una manta, un cuenco lleno y alguien que les susurre cada día aquello de «buen chico».

Y ojo, porque ninguno desfilará haciendo piruetas para conseguir miles de seguidores en redes sociales. Ellos no buscan likes. Buscan algo muchísimo más importante: una segunda oportunidad. Mientras otros compiten por hacerse virales, estos peludos solo quieren dejar de dormir entre barrotes y empezar una nueva vida al lado de una familia.

Actualmente, el centro de Son Reus alberga 48 perros. Una cifra que desde la asociación consideran relativamente positiva, aunque sigue siendo demasiado alta cuando hablamos de animales que esperan un hogar. Muchos de ellos ni siquiera podrán participar en el desfile debido a los protocolos que afectan a los perros catalogados como PPP. No porque sean más agresivos o peligrosos, sino porque la normativa hace mucho más complicada su presencia en este tipo de eventos. A veces, la burocracia termina mordiendo más fuerte que cualquier perro.

El desfile de adopción comenzará a las 18.30 horas, un horario elegido para evitar las altas temperaturas y garantizar el bienestar de los animales. Los protagonistas estarán acompañados por los voluntarios de Peluditos de Son Reus, personas que dedican buena parte de su tiempo libre a pasearlos, socializarlos y recordarles cada día que todavía existen motivos para confiar en los seres humanos.

Además del desfile, el evento reunirá a seis protectoras de animales, contará con carpas informativas y una rifa solidaria destinada a recaudar fondos para seguir luchando contra el abandono animal. Porque sí, un sábado se puede ir de compras… pero también se puede volver a casa con el mejor compañero de vida.

La cita llega, además, en uno de los momentos más delicados del año. Con la llegada del verano aumentan los desplazamientos, las vacaciones y, desgraciadamente, también los casos de abandono. Desde Peluditos de Son Reus recuerdan que un perro no es un accesorio de temporada ni un juguete que se devuelve cuando deja de hacer gracia. La adopción responsable implica compromiso, paciencia y amor durante toda la vida del animal.

Y ya que estamos, una reflexión incómoda. Mientras algunas personas siguen pagando miles de euros por perros con pedigrí, hay auténticos campeones del cariño esperando gratuitamente una oportunidad en una protectora. Adoptar un perro no solo salva una vida; también libera espacio para que otro animal pueda ser rescatado y demuestra que el corazón entiende bastante poco de razas, modas o etiquetas.

Así que este sábado, si escuchas ladridos en FAN Mallorca, no busques la tienda de mascotas. Acércate a la pasarela. Puede que el amor de tu vida tenga cuatro patas, la lengua fuera, un pasado difícil… y esté esperando que seas tú quien le cambie el final de la historia.