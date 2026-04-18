Negueruela denuncia el abandono de Son Gotleu con un vídeo donde no reconoce al coordinador municipal que preside la reunión

La visita del líder de los socialistas en Palma, Iago Negueruela, a la barriada de Son Gotleu ha generado una fuerte polémica política y vecinal tras la difusión de un vídeo en el que acusa al Ajuntament de Palma de «abandonar los barrios», quedando en evidencia su desconocimiento de la estructura municipal al no reconocer —e incluso confundir— al coordinador del distrito de Cort que preside la propia reunión que aparece en las imágenes.

En sus declaraciones, Negueruela afirma haberse reunido con vecinos, personal sanitario y comerciantes de la zona, denunciando la supuesta ausencia del consistorio en el día a día de la barriada. Sin embargo, el propio vídeo difundido por su equipo muestra una reunión institucional convocada por el Ajuntament de Palma y presidida por el coordinador del distrito de Cort, Youba Sissokho, figura clave en la gestión diaria y en la canalización de las demandas vecinales.

Este contraste ha desatado un aluvión de críticas, al evidenciar una clara incoherencia entre el discurso del dirigente socialista y las imágenes difundidas. Especialmente señalado ha sido el hecho de que Negueruela no identificara al responsable municipal presente en la reunión, lo que ha sido interpretado como una falta de conocimiento de la realidad organizativa del barrio y del funcionamiento del propio Ayuntamiento. El ridículo de líder de los socialistas ha sido mayúsculo y muy criticado.

El episodio ha ido más allá del debate político habitual y ha abierto una controversia sobre el grado de conocimiento del líder socialista respecto a la gestión real de Son Gotleu. El coordinador del distrito de Cort, Youba Sissokho, es el encargado de la interlocución directa entre el Ayuntamiento y los vecinos, además de presidir este tipo de reuniones de seguimiento y coordinación. Sissokho, además, es una persona que desde niño se crió en la barriada, junto con su familia, y conoce de primera mano los problemas.

El hecho de que esta figura no fuera reconocida ni mencionada durante la intervención de Negueruela ha sido utilizado por voces críticas para subrayar una desconexión con la realidad institucional del barrio, especialmente en una zona con una alta complejidad social como Son Gotleu.

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Las reacciones en la barriada no se han hecho esperar. Diversos vecinos han expresado su malestar ante las afirmaciones del dirigente socialista, cuestionando su conocimiento real del barrio y su presencia habitual en el mismo. Algunos residentes apuntan que las declaraciones responden más a una visión superficial o de oídas que a un contacto continuado con la realidad diaria del barrio.

En este sentido, varias voces vecinales han considerado especialmente llamativo que no se identificara al coordinador de distrito, figura que consideran esencial en la relación entre el barrio y el consistorio, lo que ha alimentado la percepción de desconexión entre el discurso político y la gestión real.

El episodio ha reabierto el debate sobre la gestión de los barrios en Palma y el papel de las instituciones en zonas especialmente sensibles. Mientras el PSOE de Palma insiste en denunciar una supuesta falta de presencia municipal en los barrios, desde el Ajuntament de Palma se defiende la existencia de una estructura activa de coordinación, atención y seguimiento en los distritos.

En este contexto, Son Gotleu vuelve a situarse en el centro del debate político, no solo por sus retos sociales, sino también por una polémica que ha derivado en un nuevo choque entre oposición y gobierno municipal, marcado por el contraste entre el relato político y las imágenes difundidas.