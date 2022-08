Muriqi: «Si convences al defensa de que eres más fuerte que él ya tienes mucho ganado»

Vedat Muriqi (Prizren, Kosovo, 1994) volverá a ser el jugador más determinante del Mallorca en ataque. Tras ser el fichaje más caro de la historia del club de él se esperan no sólo goles, sino también acciones decisivas. El delantero kosovar asume el reto y adelanta que su sueño sería «retirarme aquí y pasar a ser una de las leyendas del mallorquinismo»

-El proceso que ha culminado con su regreso al Mallorca ha sido increíble. ¿Cree usted en el destino?

-No. Creo en el trabajo. Todo el mundo ha trabajado duro para que pudiera volver aquí: Pablo Ortells, mis compañeros, los fans, que me dieron mucho apoyo en las redes sociales. Por fortuna todo ha salido bien.

-Al principio del verano, cuando se despidió de los aficionados, lo hizo pensando que realmente no iba a volver o aún conservaba alguna esperanza?

-Me dijeron claramente que el Mallorca no podía llegar de ninguna manera a las cantidades que le ofrecía el Brujas a la Lazio. Por desgracia era algo que no podía decidir por mí mismo. Le dije a mi agente que mi prioridad era regresar aquí y rechazamos muchas ofertas, pero cuando apareció el Brujas la Lazio le dijo que sí porque era el que daba más dinero.

-¿Estaba usted de acuerdo en jugar en Bélgica?

-Hablé con el Mallorca y les conté lo que sucedía, pero volvieron a reiterarme que no podían llegar a esas cifras. Asumí que me iría al Brujas, pero no podía ni imaginarme que me utilizarían para presionar a la Lazio con el objeto de rebajar el precio de mi traspaso. Fue algo surrealista.

-¿Fue la del Brujas una de las peores experiencias de su carrera?

-Sin duda. Cuando llegamos allí nadie fue a buscarnos a mi representante y a mí, nadie nos ayudó ni siquiera a buscar casa y luego, cuando me dijeron que algo había ido mal en el examen médico, pero sin especificar, llegué a asustarme mucho porque incluso empecé a pensar que no podría volver a jugar a fútbol. Al final lo único que querían era que la Lazio les bajara el precio. Increíble.

-Cuando el segundo examen médico realizado en Roma reveló que estaba en perfectas condiciones, ¿qué pensó?

-Que la actitud del Brujas no había sido digna de un club profesional y que me lo habían hecho pasar muy mal sin que yo tuviera la menor responsabilidad. Entonces me llamó de nuevo Pablo (Ortells) y esta vez las cosas avanzaron con mayor rapidez. Fueron negociaciones difíciles, pero creo que todos pusimos de nuestra parte y yo me siento muy feliz de estar de nuevo aquí, en mi hogar. Para mí esto es mi paraíso.

-Usted ya sabe que es un delantero con unas condiciones muy especiales. ¿Siente que los defensores están intimidados ante su presencia?

-Quizás sea mi barba o mi aspecto, porque parece que siempre estoy enfadado (bromea), pero es cierto que he notado que algunos defensores no están cómodos cuando me tienen al lado. Yo lo achaco al hecho de que soy un jugador muy intenso y que estoy concentrado en el partido durante los 90 minutos. Éste es un deporte muy físico y si tú convences al defensa de que eres más fuerte que él ya tienes mucho ganado. Eso es lo que intento, parecer siempre enfadado y de mal humor, aunque en realidad no sea así.

-¿De dónde viene su apodo de «pirata»?

-Honestamente debo admitir que en Turquía no me llamaban así. Allí me conocían como «el caníbal». Me pusieron ese mote los fans después de un partido que ganamos 5-0. En cambio en Italia no estaban demasiado de acuerdo con el nombre y me dijeron que me parecía más a un pirata. Y ahí se quedó.

-Como delantero centro que es, y del que por supuesto se esperan goles, ¿se ha marcado algún reto concreto?

-No, no suelo hacerlo nunca. Sé que mi objetivo es marcar goles, pero mi primera meta en los partidos es ser útil a mis compañeros. A partir de ahí, si luego yo marco perfecto. Desde luego me gustaría empezar con algún gol en Bilbao el próximo lunes.

-Ha firmado cinco años con el Mallorca. ¿Se plantea estar aquí todo ese tiempo o eso nunca se sabe?

-En fútbol nunca se puede decir nada porque de hecho muchas veces no depende ni de tu propia voluntad. Como he dicho antes aquí me siento muy feliz y me encantaría no sólo retirarme aquí, sino ser recordado como un jugador legendario del Mallorca.

-¿Tenía algún delantero predilecto cuando era niño?

-Si tengo que ser sincero, no. Me gustaba fijarme en todos y tratar de sacar lo mejor de cada uno, pero si hablamos de delanteros actuales me encantan Benzema o mi compañero de equipo Inmobile, pero hay muchos y muy buenos.

-¿Se siente cómodo con el estilo de juego de Javier Aguirre o preferiría que el equipo pisara más el área?

-Lo que me gusta de Javier Aguirre es que tiene muy claro lo que quiere para el equipo y lo que te pide a ti en el campo. Por supuesto que como delantero cuanto más cerca esté del área mejor me siento, pero también entiendo que es imprescindible hacer otro tipo de trabajo en beneficio del equipo. Es lo que me pide él y lo hago encantado.

-¿Tiene usted algún compañero especial en la plantilla?

-Éste es un vestuario genial, pero hay algunos muy bromistas como Jaume Costa y Dani Rodríguez. Tienen 35 años, pero se comportan como niños traviesos y eso es excelente para la buena convivencia del grupo.

-Si tuviera que elegir, ¿preferiría ganar la Champions con el Mallorca o el Mundial con Kosovo?

-Ganar una Champions o un Mundial son objetivos increíbles para cualquier jugador. Sinceramente, no puedo elegir. Me sentiría muy honrado si llegara el que sea de los dos.

-Además de jugar a fútbol, ¿cuáles son sus aficiones?

-Me gusta estar con mis hijos. Tengo un niño de cuatro y una niña de año y medio. Me encanta estar con mis amigos y mi familia.

-Kosovar, turca, italiana o española. ¿Qué clase de comida prefiere?

-Si tuviera que elegir una diría que la turca, pero todas son excelentes. De aquí he probado el arrós brut y me gustó mucho. También las ensaimadas porque yo soy un tipo al que le encantan los dulces.

-¿Ha aprendido ya alguna palabra en mallorquín?

-Si debo ser honesto tengo que admitir que me resulta muy complicado de momento. Estoy centrado en aprender español, pero poco a poco sí que iré asimilando el mallorquín.

-¿Por qué hacemos la entrevista en inglés si estuvo usted dos años en Italia?

-Porque sinceramente lo he olvidado bastante y a menudo lo confundo con el español. Maffeo, que habla italiano, intenta volver a enseñarme, pero para mí ahora es más sencillo expresarme en español que en italiano.

-¿Dónde aprendió a hablar en inglés?

-Soy autodidacta. Aprendí yo solo a base escuchar canciones y ver vídeos.

-Ya sabe que «pobre diabla» es la canción del verano en Mallorca. La ha puesto usted de moda…

-Jajajaja. Me la descubrió un antiguo compañero de selección que había jugado en China. El vídeo en el que yo la canto en una lancha está grabado allí, en aguas turcas. Lo grabó mi esposa.