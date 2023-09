Mauricio Carballeda es el presidente de la Asociación Hoteleros Palmanova Magaluf. Durante años, la zona ha sido el escenario principal del incivismo y los excesos. Concretamente la zona de Punta Ballena ha sido portada en los periódicos en numerosas ocasiones. Ahora, asegura Carballeda, la zona está empezando a dejar atrás las imágenes de desenfreno y apuesta por más presencia policial con el objetivo de que haya más «normalidad». Apunta a la oferta ilegal como una de las causas de la degradación de las zonas turísticas maduras y apunta que Mallorca tiene los mimbres para alcanzar a largo plazo un modelo turístico de Congresos.

Pregunta-¿Cómo esta yendo la temporada turística este año?

Respuesta-Este año ha sido positivo. Nos hemos acercado a los niveles pre pandemia. Podemos hablar de un 80-85 por ciento de ocupación. Ha sido un año marcado por el tema de la rentabilidad, ya que los costes ha subido mucho, ya sea costes salariales, energía, materia prima… Por lo tanto, hemos tenido que repercutir en los precios. Aunque esta es la idea, ir buscando un turismo más de calidad. Siempre digo que hay que no hay que hablar tanto de cantidad, sino de calidad.

P-En relación con el turismo, ¿Cuál es su opinión del cambio de gobierno en todas las instituciones de las islas?

R-Lo que pedimos es trabajar conjuntamente con el Govern sea del color que sea y sea del partido que sea. Queremos colaborar, hay que apostar a que lo público y lo privado trabaje estrechamente siempre. Nos tienen a su disposición para seguir dialogando y tomar medidas en zonas maduras como es Magaluf.

P-Con el nuevo Ayuntamiento de Calvià en manos del PP, ¿habrá cambios en la política turística?

R-Hemos tenido una serie de contactos con el consistorio y nos tienen a su disposición para lo que sea. Deberán tomar decisiones no solamente para los hoteleros, sino para todo lo que representa la cadena turística oferta, restauración, ocio, tiendas, transporte. En fin, todo lo representa la experiencia del cliente. Porque la experiencia es un conjunto de no solamente del hotel, sino de todo lo que es la zona en sí, transporte. Todo tenemos que trabajarlo conjuntamente.

P-El Govern de Prohens anunció que se cambiarán o se modificarán aspectos que no han funcionado del decreto del turismo de excesos. El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany dijo recientemente que el decreto no ha funcionado ¿Está de acuerdo?

R-Los hoteleros dimos ese primer paso a nivel de de reconvertir nuestros hoteles. Ha habido una inversión potentísima desde Meliá en Magaluf y en Palmanova. Hemos cambiado el perfil del cliente. Hay muchas más familias, más parejas. Con esto no quiero demonizar a los jóvenes. Tienen que venir y pasárselo bien, lo que pasa es que hay que acabar con el exceso. El año pasado se dio un gran paso cuando se pasaron las competencias de la normativa para poder sancionar al Ayuntamiento. El Ayuntamiento actual sigue con esa línea de nivel de sanciones de que el que no cumpla tiene que de alguna forma que pagarlo. Aunque el esfuerzo no solamente es de hoteleros, sino también de restauradores, ocio… Todos estamos mejorando la calidad.

P-El nuevo conseller de Turismo anunció que la ecotasa debería ser finalista otra vez ¿Tiene que ser así?

R-Totalmente, siempre ha sido nuestra principal demanda. Todo el dinero que se recaude debe utilizarse a nivel finalista. En esta materia hay mucho trabajo por hacer. Si reinvertimos en sostenibilidad e infraestructuras será bueno tanto para los clientes como para los residentes y empresariado.

P-¿Qué proyectos prioritarios hay para la zona?

R-Insisto, es vital mejorar las infraestructuras. Hay un tema importante y es el de la reforma del Paseo Marítimo de Magaluf. Yo creo que es importante que que esa reforma se realice. Yo siempre lo comparo con Palmanova. Desde la reforma que se hizo el paseo marítimo de Palmanova cambió totalmente la zona. En Magaluf sería importante que se realizara esa reforma para acompañar a todas la inversiones que se están haciendo a nivel de ocio, restaurantes…

P-Se habla de que el objetivo a largo plazo es alcanzar un modelo turístico de Congresos ¿Cómo se imagina Mallorca en 2050 en cuanto a turismo? ¿Habremos dejado atrás los excesos?

R-Estoy convencido de que los excesos terminarán. Además, Mallorca es un buen destino para el turismo de Congresos. En Palma ya se está haciendo. Aquí tenemos salas para reuniones y congresos. Esto nos puede ayudar a desestacionalizar y a tener los hoteles abiertos en invierno. No solamente tiene que haber sol y playa, sino un turismo mas de deportes, cultura… Tenemos suficiente atractivo en la zona para hacerlo.

P-Hablando más concretamente de la zona de Punta Ballena, parece que se están dejando atrás los excesos y el incivismo.

R-Todavía es pronto para decir que se ha acabado el incivismo. Pero podemos ser positivos. Este año ha habido menos incidentes, pero todavía queda por hacer. No puede ser que una calle de 300 metros nos dé esta mala reputación. Hay una oferta ilegal que también trae este tipo de de cliente, apartamentos en los que hay muchísima gente joven alojada y esto es difícil de controlar. Se ha avanzado mucho. Este verano no ha habido noticias y eso es bueno. Significa que no ha pasado nada, que hay normalidad. Eso es lo que buscamos, que haya tranquilidad.

P-Desde la Asociación Hoteleros Playa de Palma apuntan a que una de las causas del incivismo es la poca presencia policial

R-Hay presencia policial, pero necesitan más recursos. A lo mejor habría que aumentar los efectivos. Hacen lo que pueden. Los hoteleros debemos poner de nuestra parte. En este sentido, somos muy estrictos, tenemos tolerancia cero con el turismo de exceso. De hecho, cuando sucede algo en el hotel expulsamos a los clientes. No somos nada permisivos. Hay una oferta ilegal que también trae este tipo de de cliente, apartamentos en los que hay muchísima gente joven alojada y esto es difícil de controlar.

P-¿Necesita la zona grandes inversiones estatales para seguir mejorando?

R-Absolutamente. Necesitamos dinero para transformar la zona. Todo lo que son infraestructuras y transporte. También el tema del parking para que los residentes puedan aparcar sus coches. Hasta ahora ha habido cambios y mejoras, pero necesitamos más inversiones.

P-¿Le preocupa la emergencia de algunos países de Europa del este como posibles rivales futuros de Mallorca a nivel turístico y que puedan ser más atractivos?

R-Mallorca tiene una gran ventaja, y es que es un destino asentado. Hay mucha fidelidad del cliente. El que viene a la isla repite. Estamos cerca de cualquier destino europeo. Y sobre todo, lo que podemos ofrecer es seguridad a los niveles. Eso es un distintivo. El cliente aquí se siente seguro y bien cuidado. Esto a otros destinos les costará mucho llegar. Baleares en general, tiene mucha ventaja. Y eso lo vamos a seguir manteniendo por las mejoras que estamos haciendo.