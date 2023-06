Más de 1.000 personas en los musicales solidarios de Aixa-Llaüt. El colegio Aixa-Llaüt ha vuelto a los escenarios del Palacio de Congresos de Palma, tras más de dos años de parón por la pandemia, para interpretar Aladdin y The Beauty and The Beast, dos musicales solidarios cuya recaudación se destinará íntegramente a Cáritas, y a los que asistieron cerca de 1.200 personas.

Una puesta en escena que reunió a más de 300 alumnos de Primaria para interpretar dos obras clásicas de Walt Disney bajo la dirección de los profesores y que contó con la asistencia de más de 1.200 personas. La producción arrancó desde el inicio escolar con los castings y ensayos hasta el lunes 29 de mayo, día del estreno, con el objetivo de implicar al alumnado en un proyecto interdisciplinar donde la interpretación, el dominio del inglés y la oratoria son piezas clave para llevarlo a cabo. Destaca la implicación tanto de familias como de profesores, que resulta fundamental para la decoración, el atrezzo y el vestuario del musical. “Ha sido muy divertido poder colaborar en la elaboración de la decoración y atrezzo con otros padres, porque resulta una iniciativa que nos une y nos implica más como parte del colegio” comenta una de las madres de primaria.

Por su parte, Rainier Boshoff, impulsor del proyecto y director de Aladdin, ha destacado “en esta edición ha quedado patente la diversión, el sentido del humor y el ritmo de los alumnos en una vibrante actuación musical de Aladdin y, por otro lado, el detalle, la interpretación y la minuciosa e impecable puesta en escena de The Beauty and the Beast».

«Como en años anteriores, el musical solidario es un proyecto estrella para trabajar aspectos que consideramos vitales en nuestro programa educativo, como son la solidaridad, el trabajo en equipo y el inglés”, asegura Miss Lilian, directora de The Beauty and The Beast.