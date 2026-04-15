Mallorca ya tiene 100 kilómetros de caminos públicos para disfrutar de la protegida Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca ya ha abierto más de 100 kilómetros de caminos públicos para disfrutar de la protegida Serra de Tramuntana, tal y como ha asegurado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, que ha afirmado que el gobierno insular de PP y Vox continuará trabajando en esta línea, así como en la creación de catálogos municipales con una línea específica de subvención.

Vallori ha defendido hoy la nueva Ley de la Sierra de Tramuntana y ha valorado que se trata de la primera norma impulsada desde el consenso real con el territorio, gracias a un amplio proceso participativo con ayuntamientos, entidades y sectores implicados.

En cuanto a la polémica generada sobre el acceso a los caminos públicos, Vallori ha sido contundente: «La Ley de la Sierra es clara: más acceso, no restricciones». «No se limitará el acceso a los caminos públicos, no se cobrará por pasar ni se pedirá permiso. Por el contrario, se refuerza y ​​se facilita el acceso a la Serra, siempre con respeto a la propiedad privada y al patrimonio», ha explicado. También ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la Serra y a los ciclistas.

«Los mallorquines podrán seguir disfrutando de la Serra como lo han hecho siempre. Y en el caso del ciclismo, cualquier regulación se hará con criterios técnicos y con la participación de los sectores implicados, sólo donde se demuestre que puede haber un impacto sobre el paisaje cultural».

Además el PP reiteró que todas las alegaciones presentadas serán estudiadas durante la tramitación y defendió el trabajo realizado por el Consell. «Esta es una ley hecha con rigor, con consenso y pensando en el futuro de la Serra. Menos demagogia y más responsabilidad», ha subrayado Vallori.

Finalmente el dirigente insular del PP que la nueva Ley de la Serra cuenta con un amplio apoyo institucional, con el voto favorable de la mayoría de alcaldes de la mancomunidad de la Serra, mientras que los municipios gobernados por la izquierda se abstuvieron.

En este contexto, el PP ha criticado la actitud del PSOE, recordando que «sólo una hora y media antes de presentar el borrador a los grupos políticos ya convocaron una rueda de prensa para criticar una ley que ni siquiera se habían leído». «Esto demuestra que no quieren construir, sino hacer demagogia», ha afirmado.

Vallori ha remarcado que la ley responde a un objetivo claro: «Proteger los elementos patrimoniales que han hecho de la Serra un paisaje cultural declarado por la UNESCO, garantizar la viabilidad de la gente que vive y trabaja y regular el uso público con equilibrio».