Mallorca ve crecer los primeros brotes verdes en vivienda: se visan un 28,7% más que hace un año

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca ha visado 1.296 nuevas viviendas en la isla en la primera mitad del año, lo que supone un incremento del 28,7% en comparación con el mismo periodo de 2025, según la estadística que han presentado este lunes en rueda de prensa.

Según el balance, se trata del mayor número de visados durante un primer semestre de los últimos cinco años y son los primeros efectos y resultados de las políticas del Govern en materia de vivienda. Se espera, han señalado, que estas cifras sigan creciendo.

La estadística indica que de las nuevas viviendas visadas, 769 fueron plurifamiliares (+59,5%) y 527 unifamiliares (+0,3%). Por municipios, los que más visados registran en el primer semestre de 2026 son Palma (415), Calvià (144) y Capdepera (58) en plurifamiliares, y Palma (83), Manacor (31) y Santanyí (29) en unifamiliares.

El presidente del Colegio, Luis Alfonso de León, ha destacado el repunte de visados fruto de la necesidad de vivienda que atraviesa Mallorca y de los cambios normativos. Sin embargo, ha reconocido que estas cifras siguen siendo insuficientes para dar respuesta a la demanda.

En esta línea, De León ha subrayado la consolidación de la tendencia de construcción de plurifamiliares respecto a unifamiliares, aunque ha defendido que la proporción «lógica y normal» sería de cuatro plurifamiliares por cada unifamiliar.

Respecto a esto, el secretario técnico del Colegio, Mateo Moyá, ha subrayado que, gracias a las políticas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, los promotores están viendo la oportunidad de invertir en plurifamiliares. «Creemos que la tendencia será al alza. Hay muchos proyectos en marcha», ha argumentado.

Además, ha resaltado que las políticas públicas están revirtiendo la tendencia de una vivienda plurifamiliar que hasta hace unos años seguía siendo de alto poder adquisitivo y lujo, a una orientada «al ciudadano de a pie».

Las reformas se triplican

La estadística del primer semestre del año muestra igualmente que las obras de reforma han crecido un 17% respecto al año anterior y que se triplican en los últimos 12 años. Moyá ha atribuido este incremento, por un lado, a los precios y, por otro lado, a las ayudas Next Generation para rehabilitación energética que finalizaron el año pasado.

Los 1.771 visados de reforma, ha explicado, podrían suponer actuaciones sobre 5.000 o 6.000 viviendas. La estadística muestra, por otra parte, que se han visado 40 reformas o ampliaciones de hoteles, lo que supone doblar la cifra del año anterior.