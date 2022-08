El Mallorca se interesa por la situación de Paco Alcácer

El Mallorca se ha interesado por la situación de Paco Alcácer, delantero con el que no cuenta el Villarreal, pero no está en condiciones de competir con otros clubes por su fichaje. Se ha puesto a la cola y espera su turno para presentar una oferta. Alcácer tiene una gran oferta de Emiratos, pero no le atrae esa opción. También le quiere el Valencia, su ex-equipo, pero tiene problemas para inscribir jugadores. El delantero del Valladolid Sergi Guardiola también está en la lista.

Alcácer, que pronto cumplirá 30 años, sería el acompañante perfecto para Vedat Muriqi, pero a día de hoy es un jugador que está fuera del alcance del Mallorca. Sólo una combinación de muchos factores podría acercarle a Son Moix, después de que el equipo haya invertido ya más de 13 millones de euros en los fichajes de Muriqi (7,5), Maffeo (3) y Rajkovic (2,5). Sin embargo hay que esperar y si al final no le sale nada mejor sí que podría contemplar la opción de venir a la isla siempre, por supuesto, que el Villarreal se hiciera cargo de gran parte de su salario.

Otra opción es la de Sergi Guardiola. El delantero de 31 años nacido en Manacor ha vuelto al Valladolid tras su año de cesión en el Rayo Vallecano y está a la espera de destino. El Valladolid busca delanteros y no tiene claro qué hacer con él. Guardiola no es un jugador que entusiasme precisamente en Son Moix, pero las opciones en el mercado se van reduciendo y quizás no quede otro remedio que mirar en el extranjero.

El Mallorca está buscando un delantero con velocidad y un central de perfil zurdo para completar su plantilla. También negocia la salida de Jordi Mboula y Álex Alegría, jugadores con los que no cuenta Javier Aguirre, y que están a la espera de destino, aunque no está resultando sencillo, sobre todo en el caso de Álex Alegría, cuyo salario es de un millón de euros anuales.