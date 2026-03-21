De Mallorca a Canadá: gracias al Govern 20 alumnos explorarán la educación y la cultura norteamericana

¿Te imaginas cambiar el bocadillo de jamón por un poutine y los recreos en el patio por excursiones entre lagos y bosques? La Conselleria de Educación y Universidades del Govern de Baleares ha anunciado la convocatoria de 20 becas de excelencia dirigidas a alumnos de 4º de ESO, que tendrán la oportunidad de cursar un trimestre escolar en Canadá durante el curso 2026-2027.

Estas becas a Canadá incluyen alojamiento en familia, matrícula en un centro educativo canadiense, seguro, manutención y actividades culturales y deportivas, con un valor de hasta 15.000 euros por estudiante. El objetivo es ofrecer a los alumnos una inmersión lingüística total en inglés y potenciar su desarrollo académico y personal.

El programa, que se desarrollará entre agosto y diciembre de 2026, está abierto a estudiantes que hayan cursado los dos cursos anteriores en centros sostenidos con fondos públicos, y que tengan una nota media mínima de 9 en 2º de ESO. Además, los aspirantes deberán contar con la documentación necesaria para viajar a Canadá.

El Gobern de Baleares destaca que esta iniciativa refuerza la calidad educativa y promueve la movilidad internacional del alumnado. Actualmente, 25 estudiantes de las islas están cursando su segundo trimestre de 4º de ESO en Irlanda, entre las ciudades de Cork y Kilkenny. El plazo de solicitud comenzará este domingo y estará abierto durante diez días naturales. Las solicitudes se podrán presentar teletrámiticamente a través de la sede electrónica de la CAIB o de manera presencial en los registros de la Conselleria de Educación.

Gracias a estas becas de excelencia en Canadá, los alumnos tendrán la oportunidad de mejorar su nivel de inglés, desarrollar autonomía y adquirir competencias clave para su futuro académico y profesional, mientras viven una experiencia cultural única.