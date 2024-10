El Mallorca en busca de un récord de hace… 45 años

El Mallorca buscará mañana igualar una marca a la que no accede desde hace 45 años y que nunca ha podido emular en Primera División: ganar cuatro partidos seguidos fuera de casa. La referencia de la temporada 79-80 en Tercera División, cuando el equipo que dirigía Antonio Oviedo sumó hasta seis triunfos consecutivos como visitante.

A tres se había llegado en alguna ocasión -Lucien Muller en Segunda, en la temporada 82-83 y Gregorio Manzano en Primera, en la 2002-03-, pero el tope de cuatro nadie ha podido repetirlo y ahora está en manos de la plantilla que dirige Jagoba Arrasate. Si ganan mañana en Barcelona al Espanyol habrán hecho historia.

Sin embargo no están ni mucho menos ante un reto sencillo. El Espanyol llega con el agua al cuello, tras haber sufrido tres derrotas consecutivas en Liga, y pese a que no ocupan posiciones de descenso los catalanes son conscientes de que no pueden volver a tropezar. Además, Cornellà Prat es un campo que se le da especialmente mal al Mallorca, que no gana allí desde la temporada 2010-11 y en el que suma cinco derrotas consecutivas en Primera División aunque en Segunda, en la temporada 20-21, arrancó un empate a cero.

A falta de que este viernes Jagoba Arrasate confirme la convocatoria, todo pinta a que Valjent, Asano y Muriqi seguirán siendo bajas. El japonés y el eslovaco trotaron ayer en solitario en Son Bibiloni, pero aún no se han incorporado a la dinámica de grupo, mientras que el estado físico del kosovar sigue siendo un secreto de Estado. Asano y Valjent estarán con toda seguridad el 20 de octubre ante el Rayo, cuando se reanude la Liga. En cuanto a Muriqi, atendiendo a los plazos iniciales también debería estar ahí, pero está por ver si se recupera a tiempo. Cabe recordar en este sentido que su última lesión le duró tres meses.

Hoy se conocerá también la convocatoria de la selección sub-21 española, en la que debería estar Robert Navarro, Ya se sabe la lista de la sub-19 y no está Marc Doménech, que en principio partía con muchas opciones. Sorprende también la ausencia en Eslovaquia de Dominic Greif, pero lo de la selección eslovaca es un verdadero expediente X como se ha podido comprobar en el caso de Valjent, que era habitualmente convocado, pero que raramente jugaba un solo minuto.

En teoría Omar Mascarell irá convocado con Guinea y Larin lo hará con Canadá. Éste es el mayor problema, ya que los canadienses juegan el miércoles 16 ante Panamá, por lo que se incorporará al Mallorca con muy poco tiempo de recuperación de cara al próximo partido de Liga ante el Rayo.